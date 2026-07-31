Gautala Sanctuary: गौताळा अभयारण्यात निसर्गाचा मनमोहक जल्लोष! सीताखोरी धबधबा प्रवाहित; पर्यटकांची मोठी गर्दी

-संतोष निकम कन्नड: कन्नड तालुक्यातील गौताळा अभयारण्य परिसरात गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या संततधार पावसामुळे अभयारण्यातील निसर्गसौंदर्य भलतेच खुलले आहे. सततच्या पावसामुळे परिसरातील लहान-मोठे धबधबे पूर्ण क्षमतेने ओसंडून वाहू लागले आहेत..Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.विशेषतः अभयारण्यातील प्रसिद्ध 'सीताखोरी धबधबा' प्रवाहित झाल्याने, निसर्गाचा हा नयनरम्य सोहळा डोळ्यांत साठवण्यासाठी पर्यटकांनी मोठी गर्दी केली आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसाने गौताळ्याच्या हिरव्यागार निसर्गाला एक वेगळाच रूपरंग प्राप्त झाला आहे..डोंगरावरून कोसळणारे पांढरेशुभ्र धबधबे आणि धुकेयुक्त वातावरण पर्यटकांना भुरळ घालत आहे. सीताखोरी धबधब्याचा उंचावरून पडणारा पाण्याचा प्रपात पाहण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगरसह लगतच्या जिल्ह्यांतूनही पर्यटक मोठ्या संख्येने दाखल होत आहेत..NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.\rदरम्यान, पर्यटकांची वाढती गर्दी लक्षात घेता वनविभाग व स्थानिक प्रशासनाकडून सुरक्षेच्या उपाययोजना करण्यात येत आहेत. धबधब्याच्या धोकादायक भागात पर्यटकांनी जाऊ नये आणि निसर्गाचा आनंद घेताना योग्य ती खबरदारी बाळगावी, असे आवाहन प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.