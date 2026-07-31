मराठवाडा

Gautala Sanctuary: गौताळा अभयारण्यात निसर्गाचा मनमोहक जल्लोष! सीताखोरी धबधबा प्रवाहित; पर्यटकांची मोठी गर्दी

Tourists Flock to Seetakhori Waterfall in Kannad: संततधार पावसाने गौताळा अभयारण्यात धबधब्यांचा जल्लोष; सीताखोरी धबधबा पूर्ण क्षमतेने धावू लागल्याने पर्यटकांची मोठी गर्दी
Kannad Rain News Seetakhori Waterfall Comes Alive in Gautala Sanctuary Tourists Rush to Witness Scenic Beauty

Kannad Rain News Seetakhori Waterfall Comes Alive in Gautala Sanctuary Tourists Rush to Witness Scenic Beauty

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-संतोष निकम

कन्नड: कन्नड तालुक्यातील गौताळा अभयारण्य परिसरात गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या संततधार पावसामुळे अभयारण्यातील निसर्गसौंदर्य भलतेच खुलले आहे. सततच्या पावसामुळे परिसरातील लहान-मोठे धबधबे पूर्ण क्षमतेने ओसंडून वाहू लागले आहेत.

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