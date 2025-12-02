मराठवाडा

Beed Accident: गेवराईत भीषण अपघात; ट्रॅक्टरची जोरदार धडक बसून दुचाकीस्वाराचा जागीच मृत्यू

Speeding Tractor Hits Bike Near Dasara Maidan: गेवराई शहरातील बीड रोडवर भरधाव ट्रॅक्टरने दुचाकीला दिलेल्या धडकेत ६० वर्षीय बशीर वजीर कुरेशी यांचा जागीच मृत्यू झाला असून परिसरात खळबळ उडाली आहे. नागरिकांनी ट्रॅक्टर चालकाला ताब्यात देत पोलिसांना माहिती दिली असून अपघाताचा तपास सुरू आहे.
Beed Accident

Beed Accident

सकाळ वृत्तसेवा
बीड : गेवराई शहरातील बीड रोडवरील बाह्यवळण चौकाकडे जाणाऱ्या दुचाकीस्वाराला समोरून येणाऱ्या ट्रॅक्टरने जोराची धडक दिल्याने अपघातात एक जण ठार झाला.

