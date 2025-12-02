Beed Accident: गेवराईत भीषण अपघात; ट्रॅक्टरची जोरदार धडक बसून दुचाकीस्वाराचा जागीच मृत्यू

बीड : गेवराई शहरातील बीड रोडवरील बाह्यवळण चौकाकडे जाणाऱ्या दुचाकीस्वाराला समोरून येणाऱ्या ट्रॅक्टरने जोराची धडक दिल्याने अपघातात एक जण ठार झाला. .बशीर वजीर कुरेशी (वय ६०, रा. साठेनगर, गेवराई) असे अपघातात ठार झालेल्या दुचाकीस्वाराचे नाव आहे. बशीर वजीर कुरेशी शनिवारी सायंकाळी ६:३० वाजता दुचाकीवरून बीड रोडवरील बाह्यवळण चौकाकडे जात होते..ते शहरातील दसरा मैदानासमोर आले असता, भरधाव वेगातील ट्रॅक्टरने दुचाकीला जोराची धडक दिली. त्यामुळे त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. .Nanded Road Accident: राँग साइड जाणाऱ्या ट्रॅक्टरची दुचाकीला जोरदार धडक; अपघातात पती जागीच ठार, पत्नी गंभीर.नागरिकांनी ट्रॅक्टर चालकाला ताब्यात घेतले. घटनेनंतर दुचाकीस्वाराचा मृतदेह येथील उपजिल्हा रुग्णालयात शवविच्छेदनासाठी आणण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.