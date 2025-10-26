मराठवाडा

Georai Politics : शिवसेना ठाकरे पक्षाला मोठा धक्का! गेवराईचे माजी आमदार बदामराव पंडित भाजपात; मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या उपस्थितीत केला प्रवेश

शिवसेनेला जय महाराष्ट्र करुन गेवराईचे माजी आमदार बदामराव पंडित यांनी रविवारी राज्याच्या पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या उपस्थितीत भाजपात केला प्रवेश.
भास्कर सोळंके
गेवराई - शिवसेनेला जय महाराष्ट्र करुन गेवराईचे माजी आमदार बदामराव पंडित यांनी रविवारी राज्याच्या पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या उपस्थितीत भाजप प्रवेश केला आहे. यामुळे शिवसेना ठाकरे पक्षाला मोठा धक्का देणारा असून, गेवराईतील दोन पंडित अन् पवार महायुतीत येणार असले तरी, एकाच म्यानात तीन तलवारी राहतील का? अशा चर्चेचे गु-हाळ तालुक्यातील ग्रामीण भागातील गावखेड्यात होत आहे.

