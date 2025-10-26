Georai Politics : शिवसेना ठाकरे पक्षाला मोठा धक्का! गेवराईचे माजी आमदार बदामराव पंडित भाजपात; मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या उपस्थितीत केला प्रवेश

गेवराई - शिवसेनेला जय महाराष्ट्र करुन गेवराईचे माजी आमदार बदामराव पंडित यांनी रविवारी राज्याच्या पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या उपस्थितीत भाजप प्रवेश केला आहे. यामुळे शिवसेना ठाकरे पक्षाला मोठा धक्का देणारा असून, गेवराईतील दोन पंडित अन् पवार महायुतीत येणार असले तरी, एकाच म्यानात तीन तलवारी राहतील का? अशा चर्चेचे गु-हाळ तालुक्यातील ग्रामीण भागातील गावखेड्यात होत आहे..गेवराईचे राजकारण हे पंडित पवार घराण्यात होत आहे. प्रारंभी शिवाजीराव पंडित आणि स्व. माधवराव पवार अशी दुरंगी लढत होत होती. मात्र, १९९२ शिवाजीराव पंडित यांनी पंचायत समिती सभापती पदी पुत्र अमरसिंह पंडित यांना बसवताच शिवाजीराव यांचे चुलत बंधु बदामराव यांनी वेगळी चुल मांडुन १९९५ विधानसभा निवडणूकीत अपक्ष उभे राहून शिवाजीराव पंडित यांचा पराभव केला..दोन पंडित अन पवार यांचे राजकीय वातावरण निर्माण होताच शिवाजीराव पंडित व स्व.माधवराव पवार यांच्यात नातेसंबंध जुळवून आले. परिणामी पवार घराणे तालुका राजकारणात अलिप्त राहून नातलग यांना मदत करत होते.शिवाजीराव पंडित यांनी पराभव होताच अमरसिंह पंडित यांना तालुका राजकारणाच्या पटलावर आणून पडद्यामागील भूमिका घेतली. पंडित चुलते पुतणे यांचा राजकीय संघर्षांत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत पुतणे अमरसिंह नेहमीच सरस राहीले तर विधानसभेत काका बदामराव पंडितांनी १९९९,२००९ अमरसिंह पंडित यांचा एक वेळा अपक्ष तर एकदा घड्याळ चिन्हावर पराभव केला..मात्र २००४ विधानसभा निवडणुकीत बदामराव पंडित यांचा भाजपकडून अमरसिंह यांनी पराभव केला. पुढे बदामराव, अमरसिंह पंडित हे एकाच पक्षात आले.तालुका राजकिय वातावरणापासून दुर असलेल्या पवार घराण्याने उडी घेऊन भाजप पक्षात प्रवेश केला. माधवराव पवार यांचे पुत्र लक्ष्मण पवार यांनी बदामराव पंडित यांचा २०१४ पराभव करून विधानसभा गाठली. गेवराईत सुरु असलेल्या बदामराव पंडित यांच्या भाजप प्रवेशाने पंडित×पवार×पंडित राजकारणात आता पुन्हा ट्विस्ट आले आहे..शिवसेनेत असलेले बदामराव पंडित यांनी अखेर भाजप प्रवेश केला.यापूर्वीच भाजप मध्ये असलेले माजी आमदार लक्ष्मण पवार हे राजकारणात सद्यपरिस्थितीत अलिप्त असले तरी त्यांचे मोठे भाऊ बाळराजे पवार सक्रिय झालेले असून, त्यातच राष्ट्रवादीचे आमदार विजयसिंह पंडित हे देखील महायुतीत असल्याने आता या तीन तलवारी एकाच म्यानात येणार असल्या तरी आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत समीकरण कसे राहणार याची उत्सुकता लागली आहे..दोन माजी आमदार येणार एकत्रगेवराईत आमदार विजयसिंह पंडित आणि माजी आमदार अमरसिंह पंडित यांना शह देण्यासाठी माजी आमदार बदामराव पंडित व लक्ष्मण पवार हे एकत्र होत मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणुक लढणार असल्याचे बदामराव पंडित यांनी सुतोवाच केले असून, आमदार विजयसिंह पंडित यांनी देखील घड्याळ चिन्हावर निवडणूक लढविणार असल्याचे जाहीर केले..बदामराव पंडितांनी दोन वेळेस अपक्ष व एकदा राष्ट्रवादीकडून गाठली विधानसभा -गेवराईतील पवार पंडित राजकारणाला छेद देत बदामराव पंडित यांनी चुलत बंधू शिवाजीराव पंडित यांना आव्हान देऊन १९९५ साली अपक्ष म्हणून विधानसभेची निवडणूक लढवत आमदार झाले.१९९९ पुतणे अमरसिंह पंडित यांचा पराभव करून दुसर्यांदा अपक्ष म्हणून विधानसभेत पोहचले.मात्र, त्यानंतर पुतणे अमरसिंह यांनी भाजप प्रवेश करत २००४ काका बदामराव यांचा पराभव करून आमदार झाले. दोन वेळेस युतीच्या पाठिंब्यावर आमदार झाल्यानंतर अमरसिंह भाजपचे असल्याने बदामराव पंडित यांनी राष्ट्रवादीत प्रवेश करत २००९ विधानसभा निवडणूकीत विजय साकार करत तिस-यांदा आमदार झाले..पुन्हा काका बदामराव अन् पुतणे अमरसिंह एकाच पक्षात असल्याने २०१४ काका पुतणे एक होऊन देखील नवख्या लक्ष्मण पवारांनी बदामराव पंडित यांचा मोठा पराभव केला.आता हेच बदामराव पंडित भाजप प्रवेश केला आहे.परिणामी बदामराव पंडित व बाळराजे पवार एकाच पक्षात राहून राष्ट्रवादीचे आमदार विजयसिंह पंडित आणि माजी आमदार अमरसिंह पंडित यांच्या विरोधात एकत्र स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत येणार असे भाजप प्रवेश करण्यापूर्वीच बदामराव पंडित यांनी सुतोवाच केले असले तरी,बाळराजे पवार का भूमिका घेणार या कडे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.