Georai Nagarparishad Election : बीडमधील गेवराईचे नगराध्यक्षपद सर्वसाधारण महिलांसाठी राखीव; गीता पवार, शितल दाभाडे दावेदार

गेवराई - मुंबईत होत असलेल्या नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्ष पदाच्या आरक्षण सोडतीकडे गेवराईकरांचे लक्ष लागले होते. त्यानूसार आज सोडत झाल्यानंतर गेवराई नगर परिषदेचे नगराध्यक्षपद सर्वसाधारण महिलासाठी राखीव झाले आहे.आरक्षण जाहीर होताच शहरात दिवाळी साजरी करण्यात आली. आता राजकारणात नवीन समीकरणांची चर्चा सुरु झाली असून, सोशल मीडियावर भावी नगराध्यक्षा अशा आशयाचे बॅनर मोठ्या प्रमाणात फिरताना दिसत आहेत. .गेवराईच्या राजकारण पंडित पवार घराण्याची पकड -आरक्षण सोडत जाहीर होताच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार विजयसिंह पंडित, माजी आमदार अमरसिंह पंडित, भाजपचे माजी आमदार लक्ष्मण पवार, शिवसेना उबाठाचे बदामराव पंडित यांची पकड असल्याने नगरपरिषदेनर मात्र, पवार घराण्याचे वर्चस्व बहुतेक वेळा होते.त्यानुसारच आता होऊ घातलेल्या निवडणुकीत देखील पुन्हा पंडित पवार समर्थकात निवडणुकीचा फड रंगणार आहे..इच्छुकांनी मोर्चेबांधणी सुरू केलेली असली तरी माजी आमदार लक्ष्मण पवार यांच्या भावजय गिता पवार, तसेच माजी नगराध्यक्ष तथा राष्ट्रवादीचे आमदार विजयसिंह पंडित यांचे समर्थक महेश दाभाडे यांच्या पत्नी शितल दाभाडे यांच्या नावाची चर्चा गेवराई शहरात तसेच समाज माध्यमातून होत होती.मागील वेळेस ओबीसी पुरुष असे आरक्षण सुटल्याने भाजपाचे सुशिल जंवजाळ नगराध्यक्ष म्हणून निवडून आले होते. त्यानंतर तीन वर्षापासून नगरपरिषदेवर प्रशासकीय राजवट असून, आता निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाल्याने तब्बल आठ वर्षानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीचे पडघम सुरू होणार आहेत..राज्यात महायुती, मात्र गेवराईत फूट -राज्यात भाजप शिवसेना व राष्ट्रवादीचे महायुतीचे सरकार असले तरी गेवराईत मात्र या निवडणुकीत फुट पडण्याची शक्यता आहे. गेवराईचे राजकारण हे दोन पंडित आणि पवार या तीन खांबावर असल्याने भाजपचे माजी आमदार लक्ष्मण पवार व त्यांचे जेष्ठ बंधू बाळराजे पवार यांनी नगरपरिषद निवडणुकीची तयारी मागील काही दिवसापासून सुरु केलेली आहे.शिवाय विधानसभेत पोहचलेले आमदार विजयसिंह पंडित यांना पहिल्यांदाच गेवराई शहराने मताधिक्य दिल्याने त्यांनी देखील मोट बांधणी केलेली आहे. दरम्यान, शिवसेना उबाठाचे बदामराव पंडित यांच्या समर्थकात चुपी दिसत असली ऐनवेळेस काय निर्णय घेणार याकडे लक्ष लागून आहे..मात्र, येणारी निवडणूक ही राष्ट्रवादीचे आमदार विजयसिंह पंडित व माजी आमदार अमरसिंह पंडित यांना शह देण्यासाठी शिवसेना उबाठाचे माजी आमदार बदामराव पंडित व भाजपचे लक्ष्मण पवार यांच्यात बाजार समितीच्या निवडणुकीप्रमाणे छुपी युती होण्याचे गेवराईत बोलले जात आहे..