मराठवाडा

MLA Vijaysinh Pandit : गेवराईचे राष्ट्रवादीचे आमदार पोहचले मराठा आरक्षण रॅलीत; मुंबईत घोषणा देऊन मराठा योध्दा मनोज जरांगे यांची भेट घेऊन दिला पाठींबा

बीडमधील गेवराईचे राष्ट्रवादीचे आमदार विजयसिंह पंडित यांचा शुक्रवारी मुंबई मराठा आरक्षण रॅलीत सहभाग.
भास्कर सोळंके
गेवराई - बीडमधील गेवराईचे राष्ट्रवादीचे आमदार विजयसिंह पंडित यांनी शुक्रवारी मुंबई मराठा आरक्षण रॅलीत सहभाग घेऊन थेट घोषणा देत आझाद मैदानावर जाऊन संघर्ष योध्दा मनोज जरांगे-पाटील यांची भेट घेतली.

