MLA Vijaysinh Pandit : गेवराईचे राष्ट्रवादीचे आमदार पोहचले मराठा आरक्षण रॅलीत; मुंबईत घोषणा देऊन मराठा योध्दा मनोज जरांगे यांची भेट घेऊन दिला पाठींबा

गेवराई - बीडमधील गेवराईचे राष्ट्रवादीचे आमदार विजयसिंह पंडित यांनी शुक्रवारी मुंबई मराठा आरक्षण रॅलीत सहभाग घेऊन थेट घोषणा देत आझाद मैदानावर जाऊन संघर्ष योध्दा मनोज जरांगे-पाटील यांची भेट घेतली..गेवराईचे राष्ट्रवादीचे आमदार विजयसिंह पंडित समर्थक व ओबीचे नेते प्रा. लक्ष्मण हाके यांच्यात गेवराई शहरात मागील आठवड्यात झालेला राडा यामुळे आमदार पंडित आणि हाके यांनी एकमेकांवर वार-पलटवार केले होते. एवढेच नाहीतर प्रा. हाकेसह गेवराई पोलीस ठाण्यात १३ जणांविरुद्ध गुन्हे देखील दाखल करण्यात आले..त्यानंतर आमदार विजयसिंह पंडित यांनी शुक्रवारी (ता २९)रोजी मुंबईत धडकलेल्या मराठा रॅलीत सहभागी झाले. एक मराठा, लाख मराठा; मनोज जरांगे-पाटील तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ है! अशा घोषणा देखील पंडित यांनी दिल्या..रॅलीत सहभाग घेतल्यानंतर आमदार विजयसिंह पंडितांनी आझाद मैदानावर जाऊन मनोज जरांगे-पाटील यांची भेट घेऊन मराठा आरक्षणाला पाठिंबा दिला.बीड जिल्ह्याचे खासदार बजरंग सोनवणे, माजलगावचे आमदार प्रकाश सोळंके, बीडचे संदीप क्षीरसागर यांच्यानंतर गेवराईचे आमदार विजयसिंह पंडित यांनी भेट आझाद मैदानावर जाऊन मराठा आरक्षण योध्दा मनोज जरांगे-पाटील यांना पाठिंबा दिला..