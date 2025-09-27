Gevrai Flood : अतिवृष्टीत नुकसानग्रस्तांना दिलासा देण्यासाठी आमदार पंडित यांच्या प्रशासनाला सुचना; पंचनाम्यांसाठी अटी-शर्थी टाळण्याचे आदेश

गेवराई : अतिवृष्टी आणि पुरपरिस्थितीने गेवराईतील जनजीवन विस्कळीत झाले होते.यात अनेकांचे पिक खरडुन गेले,घरात पाणी घुसले अशा आपतग्रस्तांशी महसुल व कृषी प्रशासनाने आपुलकीने वागत पंचनामे करताना अटी,शर्थी व निकषांच्या भानगडीत पडू नका अशा सुचना गेवराईचे आमदार विजयसिंह पंडित यांनी आज शनिवारी आढावा बैठकीत दिल्या. .गेवराई विधानसभा मतदार संघात नुकत्याच झालेल्या अतिवृष्टी आणि पुर परिस्थितीमुळे संपुर्ण जनजीवन विस्कळीत झाले होते. अनेक ठिकाणी नदीचे प्रवाह बदलले, शेत जमिनी खरडुन वाहुन गेल्या, फळबागा आणि पिकांचे अतोनात नुकसान झाले, पशुधन वाहुन गेले, घरांची पडझड झाली यांसह नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकरी आणि नागरीकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभुमीवर शनिवारी(ता २७) महसुल आणि कृषी विभागाची संयुक्त आढावा बैठक आमदार विजयसिंह पंडित यांनी घेतली. .Pune News: रस्ते, सोसायट्यांच्या नाका तोंडात पाणी, ओढे नाल्यांची वाट रोखल्याचा फटका.बैठकीत नुकसानीच्या अनुषंगाने सुरु असलेल्या पंचनाम्यांचा आढावा घेतला, आपतग्रस्तांना तातडीची मदत आणि अन्नधान्य उपलब्ध करुन देण्याच्या सुचना दिल्या. तलाठी, कृषी सहाय्यक आणि ग्रामसेवक यांनी समन्वयाने काम करावे, पुढील काही दिवस इतर कामे थांबवुन आपत्ती व्यवस्थापनातील कामांना पुर्ण वेळ द्यावा, सुट्टी घेवु नका, नुकसानग्रस्त विहीरींच्या नोंदी घ्याव्यात, खरडुन वाहुन गेलेल्या जमिनीचे प्रत्यक्ष गावात जावुन पंचनामे करावेत, पुरात वाहनु गेलेल्या तसेच मृत झालेल्या पशुधनांची पंचनाम्यांमध्ये नोंदी घ्यावी, आपतग्रस्तांशी आपुलकीने वागावे अशा सुचना देत प्रत्येक ग्रामपंचायतीच्या ठिकाणी पर्जन्यमापक यंत्र बसविण्याच्या संदर्भाने आढावा घेवुन आमदार पंडित यांनी सुचना केल्या.\r\n\r.पुरग्रस्त यांच्याशी आपुलकीने वागतआगोदरच अतिवृष्टी आणि महापुर या नैसर्गीक आपत्तीमुळे त्रस्त झालेल्या नुकसानग्रस्तांना दिलासा देण्यासाठी समन्वय आणि आपुलकीने काम करतांना अटी, शर्थी व निकष यासाठी फार आग्रह धरु नका शिवाय त्यांच्याशी आपुलकीने वागा अशा सुचना यावेळी उपस्थितांना दिल्या. .यावेळी जयभवानी सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन तथा माजी आमदार अमरसिंह पंडित, उपविभागीय अधिकारी कविता जाधव, बाजार समितीचे सभापती जगन्नाथ काळे, गेवराईचे तहसिलदार संदिप खोमने, बीडचे तहसिलदार चंद्रकांत शेळके, माजलगांव चे तहसिलदार संतोष रुईकर, गेवराई तालुका कृषी अधिकारी सचिन गिरी, बीड तालुका कृषी अधिकारी अशोक साळी, माजलगांव तालुका कृषी अधिकारी गणेश बादाडे, गेवराई पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी अनिरुद्ध सानप यांच्यासह मंडळ अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी,कृषी सहाय्यक, तलाठी, विस्तार अधिकारी व ग्रामसेवक बैठकीला उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.