Gevrai Flood : अतिवृष्टीत नुकसानग्रस्तांना दिलासा देण्यासाठी आमदार पंडित यांच्या प्रशासनाला सुचना; पंचनाम्यांसाठी अटी-शर्थी टाळण्याचे आदेश

Agriculture Damage : गेवराईत अतिवृष्टी आणि पुरामुळे जनजीवन विस्कळीत, महसुल व कृषी प्रशासनाने नुकसान पंचनामे अचूक व संवेदनशील पद्धतीने करण्यास निर्देश दिले आहेत.
गेवराई : अतिवृष्टी आणि पुरपरिस्थितीने गेवराईतील जनजीवन विस्कळीत झाले होते.यात अनेकांचे पिक खरडुन गेले,घरात पाणी घुसले अशा आपतग्रस्तांशी महसुल व कृषी प्रशासनाने आपुलकीने वागत पंचनामे करताना अटी,शर्थी व निकषांच्या भानगडीत पडू नका अशा सुचना गेवराईचे आमदार विजयसिंह पंडित यांनी आज शनिवारी आढावा बैठकीत दिल्या.

