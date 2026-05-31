Beed: शेतकऱ्याला हैदराबाद येथील बाजारानेही लुटले; कांद्याने डोळ्यांत पाणी; कोल्हेरमधील मुरलीधर माळतकर यांची व्यथा

गेवराई: रखरखते ऊन.... अंगातून वाहणाऱ्या घामाच्या धारा... आणि ६ एकर शेतात पोटच्या पोरासारखा जपलेला कांदा पदरात पाडून घेण्यासाठी रात्रीचा दिवस करणारा बळिराजा! जास्तीचे चार पैसे खिशात येतील, कष्टाचे चीज होईल आणि आगामी जून महिन्यातील खरिपाची पेरणी सुखाची होईल, या आशेने डोळ्यात स्वप्ने घेऊन एका शेतकऱ्याने थेट परराज्यातील हैदराबाद मार्केट यार्ड गाठले. .मात्र, तिथल्या व्यापाऱ्यांनी आणि घसरलेल्या भावाने या स्वप्नांचा पुरता चक्काचूर केला. नफा तर दूरच, पण साधा उत्पादन खर्च आणि पदरचे गाडीभाडेही निघू शकले नाही. अखेर रिकामा खिसा आणि डोळ्यांत अथांग आसवे घेऊन या शेतकऱ्याला घराची वाट धरावी लागली. गेवराई तालुक्यातील शेतीचे आणि शेतकऱ्यांचे हे चित्र आज अत्यंत भयावह, हृदय पिळवटून टाकणारे आणि हतबल करणारे आहे..कोल्हेर (ता. गेवराई) येथील शेतकरी मुरलीधर माळतकर यांची ही व्यथा कोणत्याही संवेदनशील माणसाच्या अंगावर काटा आणेल. माळतकर यांनी स्वतःच्या डाळिंबाच्या बागेत २ एकर आणि नातेवाइकांची ४ एकर अशी एकूण ६ एकरवर कांद्याची लागवड केली होती. मोठ्या अपेक्षेने त्यांनी ३०७ डाग (कट्टे) ट्रकमध्ये भरून थेट हैदराबाद मार्केट गाठले. मात्र, या ६ एकरच्या अथांग मेहनतीतून त्यांच्या हाती केवळ १ लाख ५० हजार रुपये आले. त्यातही गाडीभाडे आणि आडत मिळून तब्बल ४७ हजार रुपयांचा अतिरिक्त भुर्दंड सोसावा लागला. कडक उन्हामुळे काही कांदा शेतातच जळू आणि सडू लागला होता. मोबदला तर मिळाला नाहीच, पण पदरचेकष्टाचा पैसे घालवून माळतकर यांना घरी परतावे लागले..काही दिवसांवर जून महिन्याची पेरणी आली असून बियाणे आणि खते खरेदी करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे दमडीही उरलेली नाही. अशीच काहीशी परिस्थिती उमापूर येथील अल्पभूधारक शेतकरी शंकर कापसे यांची आहे. त्यांनी ४५ हजार रुपये खर्चून कसाबसा ४० कट्टे कांदा जपला आहे, मात्र बाजारात नेल्यास केवळ १० हजार रुपये हाती येतील. यामुळे जुन्या कांद्याचे पैसे न मिळाल्यास आता खरिपाच्या पेरणीसाठी सावकाराकडून व्याज- बट्ट्याने पैसे काढण्याची दुर्दैवी वेळ त्यांच्यावर आली आहे. त्यामुळे आता 'देवाभाऊ' सरकारने (राज्य सरकारने) राजकारण बाजूला ठेवून गेवराईच्या शेतकऱ्यांकडे गांभीर्याने पाहावे आणि तातडीने आर्थिक मदत जाहीर करावी, अशी आर्त साद बळिराजा घालत आहे.."दोन एकर शेतातील कांदा काढला. पण कडक उन्हामुळे दुसऱ्याच दिवशी त्याला पाणी सुटले आणि तो सडून गेला. शेतीचा खर्च निघणे कठीण झाले आहे. बाजारात नेण्यापेक्षा शेतातच फेकून देण्याची वेळ आज आम्हा शेतकऱ्यांवर आली आहे."- मुरलीधर माळतकर, हतबल शेतकरी. कोल्हेर, गेवराई"बाजारातली परिस्थिती एवढी वाईट आहे. की ४५ हजार खर्च करून १० हजार पदरात पडत असतील तर आम्ही जगायचं कसं? जून महिन्यात समोर येणाऱ्या खरिपाच्या पेरणीसाठी आता सावकाराकडून व्याजाने पैसे काढावे लागतील. आमचं लय अवघड झालंय राव !"- शंकर कापसे, अल्पभूधारक शेतकरी. रा. उमापूर ता. गेवराई, जि. बीड.ठिबक सिंचन केलं, जिवाचं रान केलं;पण हैदराबादने घात केला!मुरलीधर यांनी घरच्या २ एकरांसह नातेवाइकांची ४ एकर अशा एकूण ६ एकर शेतात कांदा लावला होता. काही ठिकाणी आधुनिक ठिबक सिंचन तर कुठे मोकळे पाणी देऊन त्यांनी कांदा असा काय जपला की बघणाऱ्यांचे डोळे फिरावेत. ३ वेळा महागडी फवारणी केली, २ वेळा खतांचे डोस दिले. मेहनत फळाला आली आणि तब्बल ४२८ गोण्या कांद्याचे जबरदस्त उत्पादन झाले; पण नशिबाने घात केला..उत्पादन खर्च आणि उत्पन्नाचा ताळेबंदनांगरणी खर्च (६ हजार प्रति एकर): ३६,०००/- रुपयेकांदा काढणी मजूर (१० महिला, २५० रु. रोज, ३ दिवस): ७,५००/- रुपये हैदराबाद वाहतूक आणि अडत खर्च : ४७,०००/- रुपयेइतर खर्च : हजारो रुपये अतिरिक्त.