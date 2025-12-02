मराठवाडा

Beed Crime: गेवराईत राडा! अमरसिंह पंडितांचे स्वीय सहाय्यक अमृत डावकरांवर हल्ला

Political clash in Gevrai: Pawar–Pandit rivalry turns violent on polling day: गेवराईमध्ये पवार-पंडितांच्या कार्यकर्त्यामध्ये तुफान राडा झाला आहे. घटनेनंतर पोलिस अधीक्षकांनी शहराला भेट दिली.
सकाळ वृत्तसेवा
बीड: गेवराईत मंगळवारी (ता. दोन) मतदानाच्या दिवशी पवार-पंडित आमने सामने आले. यात पंडितांचे स्वीय सहाय्यक अमृत डावकर गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर बीडच्या एका खासगी रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. त्यांच्या डोळ्याला मार लागला असून पाठीला आणि हातावरही जखमा झाल्या आहेत.

