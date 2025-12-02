Beed Crime: गेवराईत राडा! अमरसिंह पंडितांचे स्वीय सहाय्यक अमृत डावकरांवर हल्ला

बीड: गेवराईत मंगळवारी (ता. दोन) मतदानाच्या दिवशी पवार-पंडित आमने सामने आले. यात पंडितांचे स्वीय सहाय्यक अमृत डावकर गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर बीडच्या एका खासगी रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. त्यांच्या डोळ्याला मार लागला असून पाठीला आणि हातावरही जखमा झाल्या आहेत..नात्या-गोत्यांमुळे थंडावलेले पंडितांचे राजकीय युद्ध पुन्हा मागच्या १२ वर्षांपासून पुन्हा सुरु झाले. मतदानाच्या दिवशी सुरुवातीला आतेभाऊ - मामेभाऊ असलेले पृथ्वीराज पंडित व शिवराज पवार यांच्या हाणामारी झाली. यानंतर बाळराजे पवार समर्थकांसह अमरसिंह पंडित कृष्णाई निवासस्थानी गेले आणि त्या ठिकाणी अमरसिंह पंडित यांचे स्वीय्य सहाय्यक अमृत डावकर यांना बेदम मारहाण केली. .Municipal Employee Pay : समाविष्ट गावांतील कर्मचाऱ्यांचे वेतन कपात आणि पदावनती; आयुक्तांनी पुनर्विचार आदेश दिला!.२० ते २५ जणांच्या घोळक्याने बेल्ट आणि दांडक्याने मारल्याचा आरोप अमृत डावकर यांनी केला. त्यांच्या डोळ्याला मार लागला असून पाठीवर आणि हातावर मारहाणीचे व्रण आहेत. यामुळे जयसिंग पंडित व त्यांचे पुत्र पृथ्वीराज पंडित चांगलेच संतापले. दोघेही बापलेक हातात हात घालून थेट मेहुणे माजी आमदार लक्ष्मण पवार यांच्या घरावर धडकले. .यावेळी जयसिंग पंडित व लक्ष्मण पवार हे दोघेही मेहुणे एकमेकांवर धावून गेले. या ठिकाणीही वाहनांची तोडफोड झाली. पोलिस अधीक्षक नवनीत कॉंवत ताफ्यासह गेवराईत पोचल्यानंतर हा तणाव निवळला. त्यानंतर मतदान शांततेत सुरु झाले. गेवराईत भाजपकडून भाजपकडून गिता पवार तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडून शितल दाभाडे रिंगणात आहेत..Khadakwasla News : केंद्रीय जल व वीज संशोधन केंद्र आणि व्हीएनआयटीमध्ये सामंजस्य करार; जलसंपदा अभियांत्रिकीला नवे बळ!.पवार पंडित नातेवाईकदरम्यान, माजी आमदार लक्ष्मण पवार यांच्या बहीण वृषाली या जयसिंग पंडित यांच्या पत्नी आहेत. त्यामुळे पवार व पंडित मेहुणे तर पृथ्वीराज व शिवराज हे आतेभाऊ-मामेभाऊ आहेत. मात्र, कार्यकर्त्यांवरील प्रकारामुळे जयसिंग पंडित थेट मेहुण्याच्या घरावर चालून गेले आणि अंगावरही धावून गेले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.