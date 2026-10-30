Beed ACB: जप्त रिक्षा परत देण्यासाठी मागितली एक हजारांची लाच; गेवराईतील दोन पोलिस एसीबीच्या कारवाईत

गेवराई: जप्त केलेली रिक्षा सोडण्यासाठी एक हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी करणाऱ्या गेवराई पोलिस ठाण्यातील दोन पोलिसांवर गुरुवारी (ता.२९) लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने गुन्हा दाखल केला आहे..सहायक पोलिस उपनिरीक्षक नितीन शिंदे आणि गोपनीय शाखेचे हवालदार रामराव आघाव अशी गुन्हा दाखल झालेल्या लाचखोर पोलिसांची नावे आहेत. तक्रारदाराची रिक्षा सोडण्यासाठी त्यांनी एक हजार रुपयांची मागणी केली होती. .यासंदर्भातील तक्रारीची एसीबीकडून सखोल चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर बीड एसीबीचे उपअधीक्षक सोपान चिटमपल्ले यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.