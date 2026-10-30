मराठवाडा

Beed ACB: जप्त रिक्षा परत देण्यासाठी मागितली एक हजारांची लाच; गेवराईतील दोन पोलिस एसीबीच्या कारवाईत

Beed ACB Action in One Thousand Rupee Police Bribery Case: रिक्षा सोडण्यासाठी लाचेची मागणी केल्याचा आरोप; गेवराईतील दोन पोलिसांवर एसीबीची कारवाई
Gevrai Police Bribery News Two Policemen Face Case for Seeking One Thousand Rupees to Release Seized Auto Rickshaw

Gevrai Police Bribery News Two Policemen Face Case for Seeking One Thousand Rupees to Release Seized Auto Rickshaw

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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गेवराई: जप्त केलेली रिक्षा सोडण्यासाठी एक हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी करणाऱ्या गेवराई पोलिस ठाण्यातील दोन पोलिसांवर गुरुवारी (ता.२९) लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने गुन्हा दाखल केला आहे.

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