Gevrai Cylinder Blast Fire Accident News : गेवराईत दिवाळीत गॅस सिलिंडरच्या भीषण स्फोटात चार जण गंभीर जखमी; चार घरे व दुचाकी जळून खाक, संजयनगर भागातील दुर्घटनेने सर्वत्र हळहळ

गेवराई : दिवाळीचा आनंद आणि उत्सवाचे वातावरण सुरू असतानाच, गेवराई शहरातील संजयनगर भागात एक अत्यंत भीषण आणि मनाला हेलावून टाकणारी दुर्घटना घडली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते लक्ष्मण चव्हाण यांच्या घरातील स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरची टाकी अचानक स्फोट पावली. या दुर्घटनेत चार घरांना भीषण आग लागून चार जण गंभीर जखमी झाले आहेत. सणासुदीच्या तोंडावरच घडलेल्या या आगीच्या तांडवात संसारोपयोगी वस्तू, अन्नधान्यासह एक दुचाकी पूर्णपणे जळून खाक झाल्याने चव्हाण कुटुंबीयांवर मोठे संकट ओढवले आहे..गेवराई शहरातील संजयनगर भागात शनिवारी (ता. ७) दीपावलीचा उत्साह सुरू होता. परिसरात लहान मुले व नागरिक फटाके फोडण्यात मग्न होते. यादरम्यान उडालेला एक फटाका पणतीवर पडल्याने आग भडकल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. ही आग थेट लक्ष्मण चव्हाण यांच्या स्वयंपाकघरापर्यंत पोहोचली आणि काही कळण्याच्या आतच गॅस सिलिंडरच्या टाकीचा भीषण स्फोट झाला..या स्फोटाची तीव्रता इतनी प्रचंड होती की, आजूबाजूच्या चार घरांनाही या आगीने आपल्या विळख्यात घेतले. ठराविक अंतरावर लागोपाठ झालेल्या या स्फोटांमुळे परिसरात एकच धावपळ आणि आरडाओरडा उडाला. या दुर्घटनेत प्रकाश राठोड, लक्ष्मण चव्हाण यांच्यासह चार जण गंभीर जखमी झाले आहेत. घटनेची माहिती मिळताच परिसरातील तरुण शिवराज पवार, आसेफ, राजू पठाण, निहाल शेख, आरबाज आणि आमन समीर यांनी तातडीने धाव घेत प्रसंगावधान राखले व जखमींना तात्काळ उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी मोठी मदत केली. .जखमींवर गेवराई क्रिटिकल रुग्णालयात प्राथमिक उपचार करण्यात आले, तर एका महिलेची प्रकृती गंभीर असल्याने त्यांना पुढील उपचारासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथील खाजगी रुग्णालयात हलविण्यात आले आहे. दरम्यान, आग आटोक्यात आणण्यासाठी गेवराई कृषी उत्पन्न बाजार समिती व नगरपालिकेच्या पाण्याचा टॅन्करने तातडीने धाव घेत अथक परिश्रमाने आग विझवण्यात यश मिळवले. सणाच्या दिवशी घडलेल्या या अघटित घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.