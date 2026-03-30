Beed News: डोळ्यांत पाणी; सोलर पंपांची वाढली चोरी; पोलिसांच्या तपासात ठणठणपाळ; चोरांचे रॅकेट तालुक्यात सक्रिय

गेवराई: दिवसा सूर्याच्या प्रकाशावर शेतीला पाणी देणारे सोलर पंप आता रात्रीच्या अंधारात चोरांचे सोपे लक्ष्य बनू लागले आहेत. गेवराई तालुक्यातील शिवारात सध्या चिंतेचे सावट पसरले असून, शेतकऱ्यांनी कष्टाने उभ्या केलेल्या सोलर यंत्रणेवर डल्ला मारण्याचे प्रमाण कमालीचे वाढले आहे. .शेतात पाणी खेळवण्यासाठी बसवलेले महागडे सोलर पंप, तांब्याच्या केबल्स आणि प्लेट्स गायब होत असल्यामुळे बळीराजा पुन्हा एकदा संकटाच्या चक्रव्यूहात अडकला आहे. पोलिसांच्या नोंदीत गुन्हे वाढत आहेत, पण प्रत्यक्षात मुद्देमाल परत मिळण्याचे प्रमाण शून्य असल्याने शेतकरी वर्गात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे..अलीकडेच ग्रामीण पोलिसांनी काही आंतरजिल्हा टोळ्यांवर कारवाई करत १७ लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला आणि चार आरोपींना बेड्या ठोकल्या. या कारवाईमुळे काही काळ दिलासा मिळेल असे वाटले होते, मात्र स्थानिक पातळीवर चोऱ्यांचे सत्र थांबायला तयार नाही.कोळगाव येथे तर एकाच रात्री १० शेतकऱ्यांच्या सोलर पंपांच्या वायर कापून नेण्यात आल्या, ज्यामुळे सुमारे अडीच लाखांचे नुकसान झाले. चकलांबा, गेवराई आणि तलवाडा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत चोरीचा हा ग्राफ सातत्याने वर जात आहे..पोलिसांचा विमा अँगल आणि संशयचोरीच्या घटनांनंतर तक्रारी तर दाखल होतात, पण तपासात गती दिसत नाही. काही घटनांमध्ये इन्शुरन्स (विमा) मिळवण्यासाठी जाणीवपूर्वक तक्रारी केल्या जातात का? असाही संशय पोलिसांकडून व्यक्त केला जात आहे. मात्र, ज्यांचे खरोखर नुकसान झाले आहे, त्यांच्यासाठी हा संशय म्हणजे जखमेवर मीठ चोळण्यासारखा आहे. कडक प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची गरज आता भासू लागली आहे..शेतकऱ्यांची तहान अन् पोलिसांचे आवाहनसोलर पंप बसवल्यानंतर आम्हाला रात्रीच्या सिंचनातून मुक्ती मिळाली होती, पण आता चोरीच्या भीतीमुळे पुन्हा रात्री शेतात जावे लागत आहे. पोलीस केवळ गुन्हे दाखल करतात, पण आरोपी सापडत नाहीत, अशी उद्विग्न प्रतिक्रिया शेतकरी देत आहेत. तर पोलिसांनी रात्रीच्या वेळी सतर्क राहून संशयास्पद हालचाली दिसताच त्वरित संपर्क साधण्याचे आवाहन केले आहे.."सोलर पंप व केबल चोरीच्या घटनांचा आम्ही गांभीर्याने तपास करत आहोत. जालना जिल्ह्यातील टोळीचा आम्ही कसोशीने शोध घेत असून काही सक्रिय चोरटे सध्या जेलमध्ये आहेत. काही ठिकाणी हेतू तपासावे लागतात, तरीही संशयित टोळीच्या शोधासाठी आमचे पथक अहोरात्र काम करत आहे."- मनोज निलंगेकर, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक, तलवाडा.