Jalna Water Supply: लघुपाटबंधारे विभाग, मनपाच्या गोंधळाने दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष; ‘घाणेवाडी’च्या सुरक्षा भिंतीचे निखळले पिचिंग

जालना : शहराला एक रुपयाचे वीजबिल न येता पाणीपुरवठा करणाऱ्या घाणेवाडी जलाशयाच्या सुरक्षा भिंतीचे पिचिंगचे काम वर्षभरापासून लघुपाटबंधारे विभाग आणि मनपा यांच्या गोंधळात दुर्लक्षित झाले. त्यात यंदा जोरदार पाऊस झाल्यानंतर जलाशय ओव्हरफ्लो झाला आहे. मात्र, सुरक्षा भिंतींच्या पिचिंगचे दगड निखळल्याने आणि सुरक्षा भिंतीवर मोठमोठे झाड उगवल्याने शंभर वर्षे वय असलेल्या जलाशयाची सुरक्षा रामभरोसे आहे..जालना शहरातील सुमारे दीड ते पावणेदोन लाख नागरिकांना घाणेवाडी जलाशयावरून पाणीपुरवठा होतो. जलाशयाच्या देखभाल दुरुस्तीकडे राजकीय नेत्यांचे दुर्लक्ष आहे. पण, घाणेवाडी जलसंरक्षण मंच, समस्त महाजन ट्रस्ट, कुंडलिका-सीना फाउंडेशन आदी सामाजिक संस्थांकडून गाळ उपसा केल्याने पाणीसाठ्याची क्षमता वाढली. .सध्या घाणेवाडी जलाशय पूर्ण क्षमतेने भरला असून, दोन्ही सांडवे ओव्हरफ्लो झाले आहेत. परंतु, जलाशयाची सुरक्षा भिंत धोकादायक झाली आहे. हा जलाशय निजामकाळात म्हणजे १९२६ मध्ये बेझंजी फरिदूनजी जालनावाला यांनी निर्मितीचे काम सुरू केले. १९३२ मध्ये घाणेवाडी जलाशय तयार झाला. त्यामुळे जवळपास शंभर वर्षांपूर्वी तयार झालेल्या या जलाशयाच्या सुरक्षा भिंतीच्या दुरुस्तीच्या कामाकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. गतवर्षी सुरक्षा भिंतीची पिचिंग काम करण्यासाठी महापालिकेने पाटबंधारे विभागाकडे पंधरा लाखांचा निधी वर्ग केला. कामही सुरू झाले होते. मात्र, कामाच्या गुणवत्तेबाबत तक्रारी झाल्यानंतर काम बंद पडले..घाणेवाडी जलाशयाच्या सुरक्षा भिंतीचे पिचिंगचे काम करण्यास गतवर्षी लघुपाटबंधारे विभागाने नकार दिला. त्यामुळे ते काम मनपालाच करावे लागणार आहे. भिंतीवरील झाडे, झुडपे काढण्याचे कामही मनपाकडून केले जाणार आहे.- राजेश बळगे, शहर अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग, महापालिका.Bike Accident: बैलपोळा निमित्त गावातून परत येत असताना दुचाकीचा धक्का, उपचारादरम्यान निधन; संपूर्ण कुटुंबावर शोककळा.घाणेवाडी जलाशयनिर्मितीसाठी माझे आजोबा बेझंजी फरिदूनजी जालनावाला यांनी येथील ३५ हजार नागरिकांच्या पाणीप्रश्न संपुष्टात येण्यासाठी निजामकाळात १९२६ मध्ये काम सुरू केले होते. त्यावेळी त्यांनी स्वतःच्या खिशातून दोन लाख रुपये या कामासाठी खर्च केले होते. बदनापूर तालुक्यातील दिनागाव रेल्वेस्थानक येथे त्यावेळी जलाशय कामाचे साहित्य येत होते. या जलाशयाच्या सुरक्षेकडे प्रशासनाने लक्ष देणे गरजेचे आहे.- दीनियार नवरोज,बेझंजी फरिदूनजी जालनावाला यांचे नातू.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.