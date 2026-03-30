मराठवाडा

Jalna News: ग्रामीण भागामध्ये गुऱ्हाळ जोमात; घनसावंगीत ४ गूळ युनिटकडून २० हजार टन ऊस गाळप

20,000 Tons of Sugarcane Processed by Four Gur Units: घनसावंगी तालुक्यात चार गूळ युनिटनी यंदा २० हजार टन ऊस गाळप केला. आधुनिक यंत्रसामग्री व सेंद्रिय गूळ उत्पादनामुळे शेतकऱ्यांना जास्त फायदा. गुळाची गुणवत्ता व बाजारभाव चांगला असल्याने युनिट्सना विक्रमी मागणी.
Jalna News

Jalna News

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

घनसावंगी: यंदाच्या ऊस गाळप हंगामात स्थानिक गूळ उत्पादन युनिटने (गुऱ्हाळ) आपल्या गाळप क्षमतेत मोठी वाढ करत विक्रमी टप्पा गाठला आहे. घनसावंगी तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा वाढता कल आणि आधुनिक यंत्रसामग्रीच्या वापरामुळे चार गूळ युनिट मालकांनी जवळपास वीस हजार टन उसाचे गाळप केले आहे.

Loading content, please wait...
Jalna
sugarcane

