Jalna News: ग्रामीण भागामध्ये गुऱ्हाळ जोमात; घनसावंगीत ४ गूळ युनिटकडून २० हजार टन ऊस गाळप

घनसावंगी: यंदाच्या ऊस गाळप हंगामात स्थानिक गूळ उत्पादन युनिटने (गुऱ्हाळ) आपल्या गाळप क्षमतेत मोठी वाढ करत विक्रमी टप्पा गाठला आहे. घनसावंगी तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा वाढता कल आणि आधुनिक यंत्रसामग्रीच्या वापरामुळे चार गूळ युनिट मालकांनी जवळपास वीस हजार टन उसाचे गाळप केले आहे..यंदा पावसाचे प्रमाण जास्त तसेच वाढती थंडीमुळे उसाची प्रत चांगली येण्यास उशीर झाला. त्याचा परिणाम म्हणून गूळ युनिट उशिरा सुरू झाले. मात्र, तरीही गाळप चांगल्या प्रकारे झाले. अनेक ठिकाणी आता जुन्या चरख्यांऐवजी आधुनिक क्रशरचा वापर केला जात आहे. ज्यामुळे उसाचा रस काढण्याची क्षमता वाढली आहे. शुद्ध आणि रसायनविरहित गुळाला बाजारात मोठी मागणी असल्याने अनेक युनिट्सनी ''सेंद्रिय गूळ'' निर्मितीवर भर दिला आहे..गेल्या हंगामाच्या तुलनेत यंदा गाळपात २५ ते ३० टक्के वाढ झाली आहे. साखर कारखान्यांच्या तुलनेत वेळेवर मिळणारा परतावा आणि तोडणीचे सुयोग्य नियोजनामुळे शेतकऱ्यांनी गूळ युनिटला पसंती दिली आहे. उसाच्या दर्जेदार वाणांमुळे गुळाचा उताराही समाधानकारक मिळत असून, उत्पादित गुळाला बाजारपेठेत अंदाजे ३५०० ते ४००० रुपये इतका भाव मिळत आहे..शेतकऱ्यांना गूळ युनिट मालकांनी तीन हजारांपेक्षा जास्त भाव एकाच टप्प्यात दिला. तसेच उसाची तोडणी लवकर होऊन रब्बीतील इतर पिके घेण्यासाठी शेत मोकळे होत असल्याने शेतकऱ्यांनी गुऱ्हाळांना प्राधान्य दिले. या युनिटने केवळ गाळपावरच भर दिला नाही, तर गुळाच्या गुणवत्तेवरही विशेष लक्ष दिले आहे.केमिकलमुक्त (सेंद्रिय) गूळ उत्पादनावर भर दिल्याने ग्राहकांकडून या मालाला आगाऊ पसंती मिळत आहे. मोठ्या प्रमाणावर गाळप होत असतानाही स्वच्छतेचे सर्व निकष पाळले जात असल्याचे युनिटच्या वतीने सांगण्यात आले..स्थानिक मजुरांना रोजगार गूळ युनिट सुरू झाल्यामुळे ऊस तोडणी मजूर, रसाची काकवी करणारे कारागीर आणि गूळ भरणी करणाऱ्या स्थानिक मजुरांच्या हाताला मोठ्या प्रमाणावर काम मिळाले. परराज्यातून आणि शेजारील जिल्ह्यातून आलेले कारागीर सध्या दिवस-रात्र गाळप करण्यात व्यस्त आहेत.. "शेतकऱ्यांनी दिलेल्या प्रतिसादामुळेच आम्ही यावर्षी मोठ्या प्रमाणावर ऊस गाळप करू शकलो. योग्य व्यवस्थापन आणि मजुरांची वेळेवर उपलब्धता, यामुळे हे शक्य झाले आहे. आगामी काळात आम्ही गुळाच्या उपपदार्थांवरही भर देणार आहोत."- कल्याण तौर, जोगेश्वरी गूळ उद्योग उक्कडगाव "यंदा जास्तीचा पाऊस व वाढत्या थंडीमुळे गूळ उद्योग सुरू करण्यास वेळ लागला. मात्र, तरीही आम्ही गुऱ्हाळ सुरू केले. ग्राहकांकडून सेंद्रिय आणि ढेप गुळाला चांगली मागणी आहे."-अशोक खोजे, कल्याणी गूळ उद्योग जोगलादेवी.