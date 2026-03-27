Jalna News: बाहेरील कारखान्यांकडून होतेय उसाचे गाळप; घनसावंगी तालुक्यातील कारखान्यांचा गाळप हंगाम यंदा लवकरच संपणार

घनसावंगी: चालू गळीत हंगामात अंबड-घनसावंगी तालुक्यात उसाचा अतिरिक्त प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने ऊस उत्पादक शेतकरी मोठ्या संकटात सापडला होता. स्थानिक कारखान्यांकडून तोडणी मिळण्यास होत असलेला विलंब आणि उसाचे वाढलेले वय लक्षात घेता परजिल्ह्यातील कारखान्यांनी या भागात शिरकाव करत मोठ्या प्रमाणात ऊस गाळपास नेल्याचे चित्र सध्या दिसून येत आहे..यंदा समाधानकारक पावसामुळे तालुक्यासह जिल्ह्यात उसाच्या क्षेत्रात मोठी वाढ झाली आहे. मात्र, स्थानिक कारखान्यांकडून क्रमवारीनुसार ऊस घेऊन जाण्याच्या परंपरेमुळे अनेक शेतकऱ्यांचा ऊस एक वर्षापेक्षा अधिक काळ उभा राहिला. गाळपाविना ऊस उभा राहण्याची शक्यता लक्षात घेऊन आमदार डॉ. हिकमत उढाण यांनी बाहेरील कारखान्यांना आमंत्रित करून या भागातील अतिरिक्त ऊस गाळपासाठी पर्याय उपलब्ध करून दिला.स्थानिक कारखान्याची तोडणी लांबणीवर पडल्याने तसेच बाहेरील कारखान्यांकडून मिळणाऱ्या जादा दराच्या आमिषामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी आपला ऊस परजिल्ह्यातील कारखान्यांना देण्यास पसंती दिली..दरम्यान, समर्थ साखर कारखान्याच्या युनिट क्रमांक १ (अंकुशनगर) येथे १० लाख ४० हजार ४३० टन उसाचे गाळप होऊन ६ लाख ६३ हजार ८५८ क्विंटल साखरेचे उत्पादन झाले असून सरासरी साखर उतारा ११.०७ टक्के नोंदविण्यात आला आहे. युनिट क्रमांक २ (सागर), तीर्थपुरी येथे ४ लाख ५७ हजार ९४० टन उसाचे गाळप होऊन ३ लाख ९ हजार ५७५ क्विंटल साखरेचे उत्पादन झाले आहे. येथे सरासरी साखर उतारा १०.८१ टक्के आहे. समृद्धी साखर कारखाना (रेणुकानगर) येथे ६ लाख ८० हजार टन उसाचे गाळप झाले असून सरासरी उतारा ११ टक्के आहे. ब्लू सफायर फूड प्रोसेसिंग (गूळ पावडर) युनिटकडून १ लाख ७२ हजार टन उसाचे गाळप झाले आहे..मुळा, प्रवरा, रामेश्वर, प्रसाद शुगर, संत एकनाथ, वृद्धेश्वर, क्रांती शुगर पारनेर, गंगामाई, कन्नड, बारामती अॅग्रो, एडेश्वरी, गुळमेश्वर, बळिराजा गूळ पावडर, शरद, जय महेश, योगेश्वरी, जय भवानी यासह अनेक कारखान्यांनी अंबड व घनसावंगी तालुक्यांतील जवळपास १० ते १२ लाख टन ऊस गाळपास नेल्याचे सांगण्यात येते. विशेष म्हणजे या कारखान्यांनी ३१०० रुपयांपेक्षा अधिक दर देत एकाच टप्प्यात बिल दिले आहे. यामुळे स्थानिक कारखान्यांच्या गाळपावर परिणाम होण्याची शक्यता वाढली आहे. गेटकेन उसासोबतच आता सभासदांचा ऊसही बाहेरील कारखाने पळवून नेत असल्याने स्थानिक कारखान्यांना पुरेशा प्रमाणात ऊस उपलब्ध न झाल्यास गळीत हंगाम लवकर आटपावा लागू शकतो. परिणामी स्थानिक कारखान्यांच्या आर्थिक स्थितीवरही विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.."स्थानिक कारखान्यांकडून वेळेवर तोडणी मिळत नसल्याचा फायदा शेजारच्या अहिल्यानगर, बीड आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यांतील कारखान्यांनी घेतला आहे. हे कारखाने जादा तोडणी, मजूर आणि वाहतुकीची यंत्रणा लावून झपाट्याने ऊस घेऊन जात आहेत."- बंडू देशमुख, शेतकरी, घनसावंगी.