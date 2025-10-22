मराठवाडा

Zilla Parishad Election: सर्वच गट सर्वसाधारण सुटल्याने इच्छुकांची भाऊगर्दी; युती, आघाडीकडे सर्वांचे लक्ष

Election 2025: जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीची उमेदवारी आपल्यालाच मिळावी. यासाठी इच्छुकांनी पक्षांच्या नेत्याकडे जोरदार लॉबिग करणे सुरू केले आहे. काही इच्छुकांना उमेदवारीचे ग्रीन सिग्नल आपल्याला मिळेल.
जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीची उमेदवारी आपल्यालाच मिळावी. यासाठी इच्छुकांनी पक्षांच्या नेत्याकडे जोरदार लॉबिग करणे सुरू केले आहे. काही इच्छुकांना उमेदवारीचे ग्रीन सिग्नल आपल्याला मिळेल, अशा पद्धतीने मतदारसंघात मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे.

