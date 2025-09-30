मराठवाडा

Godavari Flood: घरे गेली पाण्यात, अश्रू आले डोळ्यांत! महापुराने गोंदी परिसरातील गावांत शिरले पाणी, पिकेही बुडाली

Jayakwadi Dam : रौद्ररूप गोदावरी महापूरामुळे गोंदीसह परिसरातील शेकडो घरे पाण्यात बुडाली, शेतातील उभी पिकेही नुकसान पावल्या. ग्रामस्थ, पशुधनाचे स्थलांतर करून प्रशासनाने आश्रय व जेवणाची व्यवस्था केली.
सकाळ वृत्तसेवा
गोंदी : रौद्ररूप धारण करीत वाहणाऱ्या गोदावरी नदीने सोमवारी (ता. २९) गोंदीसह परिसरातील गावात दाणादाण उडविली. महापुरात गावागावांत पाणी शिरून संसारोपयोगी साहित्यासह शेतातील उभी पिकेही पाण्यात बुडाली आहेत.

