Godavari Flood: घरे गेली पाण्यात, अश्रू आले डोळ्यांत! महापुराने गोंदी परिसरातील गावांत शिरले पाणी, पिकेही बुडाली

गोंदी : रौद्ररूप धारण करीत वाहणाऱ्या गोदावरी नदीने सोमवारी (ता. २९) गोंदीसह परिसरातील गावात दाणादाण उडविली. महापुरात गावागावांत पाणी शिरून संसारोपयोगी साहित्यासह शेतातील उभी पिकेही पाण्यात बुडाली आहेत. .सोमवारी दिवसभर हा संपूर्ण परिसर जलमय झाला होता. अजूनही पाणी पातळी वाढत असल्याने येथील ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. दरम्यान, गोंदीसह हसानापूर, कोठाळा येथील शेकडो घरे पाण्यात गेली आहेत. त्यामुळे सोमवारी पाण्यात गेलेल्या आपल्या घरांची अवस्था पाहून अनेकांना अश्रू अनावर झाले..रविवारी जायकवाडी धरणातून तीन लाखांपेक्षा अधिक क्युसेकने गोदापात्रात पाण्याचा विसर्ग करण्यात आला होता. हा जायकवाडी धरणाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सोडण्यात आलेला सर्वांत मोठा विसर्ग होता. त्यामुळे साहजिकच या पुराचा काठावरील लोकांनी धसका घेतला होता. काठावरील गावातील अनेकांनी गोदावरीचा या आधीचा महापूर पाहिलेला असल्याने त्यानी यालाही हलक्यात घेतले होते. परंतु, जेव्हा प्रत्यक्ष पाणी पातळीत झपाट्याने होणारी वाढ होऊ लागली त्यावेळी घरदार सोडून अंगावरील कपड्यानिशी सुरक्षित ठिकाणी धाव घेतली..रविवारी रात्री अचानक पाणी पातळी वाढल्याने गोंदी येथील सिध्देश्वर मंदिराला पाण्याचा वेढा पडला होता. त्यामुळे येथील मंदिरात वास्तव्यास असलेले गोपाळ महाराज व त्यांचे शिष्य असे तेरा जण अडकले होते. त्यांना दीडच्या सुमारास गावातील गोरख परासे या तरुणाने आपला जीव धोक्यात घालून थरमॉकॉलच्या तराफ्यावर बसून सुखरूप बाहेर काढून सुरक्षीतस्थळी हलवले. गावकऱ्यांनी स्थलांतरित झालेल्या ग्रामस्थांची तसेच त्यांच्या पशुधनाची शाळा, महाविद्यालयात जेवणाची,राहण्याची व्यवस्था केली. .पशुधनाला चारा उपलब्ध करून दिला. रात्रभर आसरा तर मिळाला, परंतु, त्यांनी सकाळी जेव्हा पाण्यात बुडालेले घर पाहिले, त्यावेळी घरांची अवस्था पाहून त्यांना अश्रू अनावर झाले. घरात शिरले पाणी, झालेली पडझड, वाहून गेलेले साहित्य असे एक विदारक चित्र गोंदी परिसरातील हसनापूर, कोठाळा, इंदलगाव, गंगा चिंचोली साडेगाव, रामसगाव, पाथरवाला बु. या काठावरील गावात पाहायला मिळाले. ग्रामपंचायतीने तसेच आजूबाजूच्या गावातील लोकांनी घरोघरी जाऊन स्थलांतरितांच्या जेवणासाठी केलेल्या व्यवस्थेची चर्चा होती..Godavari Flood: जायकवाडी धरणातून सव्वा दोन लाखांहून अधिक क्युसेक पाणी विसर्ग; गेवराईतील ४४ गावांमध्ये महापूराचा अलर्ट.शहागड-गोंदी रस्ता पुन्हा बंदकोठाळा, हसनापूर येथे पुराच्या पाण्याने वेढा पडला होता. तर, पुरामुळे शहागड-गोंदी रस्ता पुन्हा बंद झाला होता. सोमवारी संध्याकाळी जायकवाडी धरणातून होणारा तीन लाख क्युसेकचा विसर्ग दोन लाख सात हजार क्युसेकवर आल्याने पुराची तीव्रता कमी होऊ लागली होती.