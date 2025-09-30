Godavari Flood: दहा हजार ग्रामस्थांचे स्थलांतर; एनडीआरएफ, अग्निशमन दल, महसूल, पोलिस प्रशासनाकडून मदतकार्य

जालना : जायकवाडी धरणातून रविवारी (ता.२८) तीन लाख क्युसेक पाण्याचा विसर्ग करण्यात आला. त्यामुळे २००६ नंतर प्रथम गोदावरीला महापूर आल्याने गोदापट्ट्यातील २५ गावांतून तब्बल नऊ हजार ८६९ ग्रामस्थांचे सोमवारी पहाटेपर्यंत स्थलांतर सुरू होते. .एनडीआरएफ, अग्निशमन दल, महसूल आणि पोलिस प्रशासनाकडून हे मदत कार्य करण्यात आले. दरम्यान, गोदावरीचे पाणी शिरल्याने झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे केले जाणार असल्याचे जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी म्हटले आहे. सोमवारी (ता.२९) काही ग्रामस्थ नातेवाइकांकडे राहण्यासाठी गेले असून सध्या सात हजार ५९९ ग्रामस्थांची प्रशासनाने व्यवस्था केली आहे..जायकवाडी धरणातून पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात विसर्ग करण्यात आला. सोमवारी (ता.२९) सायंकाळपर्यंत जायकवाडीतून एक लाख ८० हजार क्युसेकने पाण्याचा विसर्ग सुरू होता. त्यामुळे गोदापात्रातील पाण्याचा पातळी कायम होती. धरणातून पाण्याचा विसर्ग झाल्याने गोदाकाठच्या तब्बल २६ गावांमध्ये पाणी शिरले. त्यामुळे प्रशासनाने सोमवारी (ता.२८) पहाटेपर्यंत २५ गावांतून ९ हजार ८६९ ग्रामस्थांसह हजारो पशुधनाचे स्थलांतर केले. यासाठी एनडीआरएफची वीस जवानांची एक तुकडी, जालना, भोकरदन, परतूर, घनसावंगी येथी अग्निशमन दलाचे जवान, स्थानिक महसूल विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी, पोलिस प्रशासनाने हे मदत कार्य केले. दरम्यान, स्थलांतरित ग्रामस्थांपैकी सुमारे दोन ते अडीच हजार ग्रामस्थ सोमवारी सायंकाळपर्यंत नातेवाइकांकडे गेले होते. .त्यामुळे सोमवारी सायंकाळपर्यंत सात हजार ५९९ ग्रामस्थ महसूल विभागाने व्यवस्था केलेल्या ठिकाणी थांबले होते. त्यांच्या सकाळच्या जेवणासह रात्रीच्या जेवणाची व्यवस्था जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आली. दरम्यान, गोदावरीचे पाणी हजारो घरांमध्ये शिरल्याने संसारोपयोगी साहित्याचे मोठे नुकसान झाले. प्रशासनाकडून नुकसानीचे पंचनामे केले जाणार आहेत. यंदा झालेल्या पावसामुळे तब्बल १९ वर्षांनंतर गोदावरी नदीला महापूर आल्याने अनेकांचा संसार मोडकळीस आला आहे. आता हा संसार पुन्हा कसा उभारणार, असा प्रश्न या गोदापट्ट्यातील ग्रामस्थांसमोर आहे..पूर ओसरण्यास लागू शकतात १२ तासगोदावरी नदीपात्रात जायकवाडी धरणातून पाण्याचा विसर्ग एक लाख क्युसेकच्या आत आल्यानंतर पूरस्थिती नियंत्रणात येण्यासाठी किमान १२ तास लागू शकतात. गोदावरी नदीपात्रातील २६ गावांमध्ये पाणी शिरल्याने पाण्याचा निचरा होण्यास मोठा कालवधी लागणार आहे. सध्या या सर्व गावांमध्ये पाण्याचा वेढा कायम आहे..घनसावंगीतील गावांना पुराचा तडाखाघनसावंगी : तालुक्यातील नदी काठच्या गावांना पुराचा तडाखा बसल्याने सुरक्षितस्थळी हालविण्यात आले आहे. त्यांचे तीर्थपुरी, कुंभारपिपळगाव, नाथनगर, ब्ल्यू सफायर फूड प्रोसीसीग युनिट येथे स्थलांतर करण्यात आले आहे. उक्कडगाव, भादली, शिवनगाव येथील नागरिकांना नाथनगर येथे स्थलांतरित करण्यात आले. या नागरिकांना हालविण्यासाठी राज्य परिवहन महामंडळाच्या बस, खासगी वाहनांचा वापर करण्यात आला तहसीलदार पूजा वंजारी, नायब तहसीलदार मोनाली सोनवणे, सोमनाथ तोतला, संतोष इथापे गावात ठाण मांडून होते. दरम्यान, आमदार डॉ.हिकमत उढाण, माजी आमदार राजेश टोपे भाजप नेते सतीश घाटगे यांनी ठिकठिकाणी असलेल्या कॅम्पला भेट देऊन पाहणी केली..Godavari Flood: जायकवाडी धरणातून सव्वा दोन लाखांहून अधिक क्युसेक पाणी विसर्ग; गेवराईतील ४४ गावांमध्ये महापूराचा अलर्ट.जायकवाडी धरणातील विसर्ग काही प्रमाणात कमी झाला आहे. त्यामुळे आता हळूहळू परिस्थिती पूर्वपदावर येईल. पूरबाधित ग्रामस्थांना सुरक्षितस्थळी हलविले असून त्यांच्या जेवणाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. नदीपात्राच्या पाण्यामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे केले जाणार आहेत.- आशिमा मित्तल, जिल्हाधिकारी.या गावांतील ग्रामस्थांचे स्थलांतर गाव\t संख्यासावंगी गंगाकिनारा (ता.परतूर\t१३६चांगतपुरी (ता.परतूर\t२२२गोळेगाव, सावरगाव बु. (ता. परतूर\t९०२जोगलादेवी, रामसगाव (ता.घनसावंगी)\t४८७गुंज (काळमाथा वस्ती) (ता.घनसावंगी)\t१३०बानेगाव (ता.घनसावंगी)\t३५२लिंगसेवाडी (ता.घनसावंगी)\t७६भोगगाव (ता.घनसावंगी)\t१३२शेवता (ता.घनसावंगी)\t५१शिरसवाडी (ता.घनसावंगी)\t२६०उकडगाव (ता.घनसावंगी)\t२६०राजाटाकळी (ता.घनसावंगी)\t१५०मुद्रेगाव (ता.घनसावंगी)\t८१मुरमा (ता.घनसावंगी)\t२९शहागड (ता.अंबड) \t१००गोंदी (ता.अंबड)\t४००कोठाळा (ता.अंबड)\t१६५डोमलगाव (ता.अंबड)\t३३६गंगा चिंचोली (ता.अंबड)\t४५०बळेगाव (ता.अंबड)\t६५हसणापूर (ता.अंबड)\t२७५साष्टपिंपळगाव (ता.अंबड) \t१,२५०गंधारी (ता.अंबड) \t२१० कुरण (ता.अंबड)\t३५०वाळकेश्वर (ता. अंबड)\t५५०एकूण\t७,५९९.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.