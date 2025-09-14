Godavari Flood: गोदावरी नदीत जायकवाडी धरणातून पाणी विसर्ग; गेवराई तालुक्यातील बत्तीस गावांचा संपर्क तुटला

गेवराई : सद्या सर्वत्र परतीच्या पावसाने धुमाकूळ घातला असून नदी,नाले, ओढे तुडुंब भरून वाहू लागले आहेत. मागील काही दिवसांपासून पडत असलेल्या पावसामुळे जायकवाडी धरणातून गोदावरी पात्रात मोठ्याप्रमाणात पाण्याचा विसर्ग सुरु असल्यामुळे गोदावरी नदीला पूर आला आहे. पुराच्या पाण्यामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले असून नागरिकांना घराबाहेर पडणे मुस्कील झाले आहे..मागील काही दिवसापासून परतीच्या पावसाने जोरदार हजेरी लावली आहे. यामुळे तालुक्यातील नदी, नाले, ओढे तुडुंब भरून वाहत आहेत. तालुक्यातून जाणाऱ्या सिंदफना नदी दुथडी भरून वाहत आहे. पडलेल्या पावसाने कोळगाव, राक्षसभुवन, नागझरी येथील पुलावरून मोठ्याप्रमाणात पाणी वाहत असल्यामुळे गावचा संपर्क तुटला आहे..दरम्यान जायकवाडी धरणातून गोदावरी पात्रात एक लाख क्युसेसच्या जास्त पाणी सोडल्याने गोदावरी नदी दुथडी भरून वाहत आहे. यामुळे गोदासकाठच्या गावांत व शेतात पाणीच पाणी दिसून येत आहे. शेतात पिके पाण्यात जाईल इतपत पाणी वाहत असून खरीप हंगामातील पिकाचे मोठे नुकसान होत असल्याचे दिसून येत आहे..दरवाजे उघडत नसल्याने गोदाकाठच्या गावांना पुराचा धोकाजायकवाडी येथून गोदावरी नदीच्या पाणी सोडल्यामुळे गोदावरी नदी दुथडी भरून वाहत आहे. मात्र मंगळूर येथील बंधाऱ्यारे दरवाजे वर उचलत नसल्याने पाणी गोदावरीचे पात्र सोडून शेतातून वाहू लागले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान होत आहे. तर गावात पाणी शिरत असल्यामुळे नागरिकांना घराबाहेर पडणे मुश्किल झाले आहे..गोदाकाठच्या या बत्तीस गावांना बसणार पुराचा फटकाअगारनांदुर,कटचिंचोली,हिंगणगाव,पांगुळगाव सुरळेगाव,संगमजळगाव,पंचाळेश्वर,राक्षसभुवन, म्हाळसपिपळगाव,सावळेश्वर,खामगाव,राजापूर, गंगावाडी,काठोडा,नागझरी,राहेरी,बोरगावथडी, भोगलगाव,पांढरी,मिरगाव,तपेनिमगाव,ढालेगाव, श्रीपतअंतरवाला,गोपतपिंपळगाव,रामपुरी,मनुबाई जवळा,गुळज,पाथरवाला बुद्रुक,गुंतेगाव, पाथरवाला खुर्द,बोरगाव बुद्रुक..Kolhapur Crime : पहाटे चोरी करून रात्री थ्री स्टार हॉटेल मजा मारायची, लूटमारीचा चंगळवाद; CCTV मध्ये सापडताच पोलिसांनी केला कार्यक्रम.गेल्या दोन दिवसा पासुन परतीच्या पाऊसांची सुरूवात झाली आहे गेवराई तालुक्यातील दहाही महसुली मंडळात जोरदार पाऊस पडला असल्याची नोंद प्रशासनाकडे आहे तसेच अनेक शेतजमिन व गोदाकाठ तसेच गोदावरी पात्र दूथडी पाण्याने वाहू लागली आहे यामध्ये काही गावांचा संपर्क तूटला आहे प्रशासन यासाठी सतर्क असून गोदाकाठच्या गावातील नागरिकांनी गोदापात्र परिसरात जाऊ नये यामध्ये जिवित हानी होऊ शकते अधिक माहिती साठी नागरिकांनी नायब तहसिलदार, +917841009999/+919420031414 या क्रमावर संपर्क करावा असे अवाहान गेवराईचेतहसिलदार संदिप खोमणे यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.