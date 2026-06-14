Tragic Drowning: गोदावरीत अंघोळीसाठी गेलेल्या दोन सख्या बहिणी व त्यांना वाचवताना चुलतीचा बुडून मृत्यू; मोहळा गावावर शोककळा

सोनपेठ (जि. परभणी) : तालुक्यातील मोहळा येथे गोदावरी नदीत अंघोळीसाठी गेलेल्या दोन पुतण्या बुडत असल्याचे पाहून त्यांना वाचवण्यासाठी गेलेल्या चुलतीचा बुडून दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना रविवारी (ता.१४) सकाळी घडली. या घटनेमुळे मोहळा गावावर शोककळा पसरली आहे..तालुक्यातील मोहळा येथील समीक्षा उत्तम जाधव (वय १६ वर्ष), उत्कर्षा उत्तम जाधव (वय १८ वर्ष) या त्यांची चुलती सिंधू दत्ता जाधव (वय ४५ वर्षे) या तिघी रविवारी (ता.१४) सकाळी साडेसातच्या सुमारास गोदावरी नदीवर अंघोळीसाठी गोदावरी नदीपात्रात गेल्या होत्या. अंघोळ करताना समीक्षा व उत्कर्ष या दोघी सख्या बहिणींचा अंदाज चुकल्याने त्या खोल पाण्यात बुडू लागल्या..हे पाहून त्यांना वाचविण्यासाठी सिंधू जाधव यांनी तत्काळ त्यांच्या दिशेने धाव घेतली. मात्र, पाण्याच्या खोलीचा अंदाज न आल्याने तिघीही खोल पाण्यात बुडाल्या. या घटनेची माहिती मिळताच ग्रामस्थांनी घटनास्थळी धाव घेत शोध मोहीम सुरू केली. काही वेळाच्या अथक प्रयत्नांनंतर तिघींचेही मृतदेह नदीपात्रातून बाहेर काढण्यात आले..यानंतर तिघींचेही मृतदेह सोनपेठच्या ग्रामीण रुग्णालयात शवविच्छेदनासाठी आणण्यात आले. या दुर्दैवी घटनेमुळे जाधव कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.मोहळा गावावर शोककळाएकाच कुटुंबातील दोन सख्ख्या बहिणींसह चुलतीचा बुडुन मृत्यू झाल्याने गावावर शोककळा पसरली आहे. या प्रकरणी दिलीप जाधव यांच्या फिर्यादीवरून सोनपेठ पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून पुढील तपास पोलिस करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.