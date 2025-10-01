अशोक कमल भगवान खुळेटाकरवण : १९ वर्षांनंतर पुन्हा एकदा गोदावरी नदीला महापूर आला असून गोदाकाठच्या गावात पाणी शिरले आहे. गोदावरी नदीपात्रात रविवारी रात्री ३ लाख क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सुरू होता. त्यामुळे गोदाकाठ परिसरातील नागरिकांनी रात्र जागून काढली. .प्रशासनाकडून पूरग्रस्त गावातील नागरिकांसाठी टाकरवण, राजेगाव, रामनगर याठीकानी शाळेत राहण्याची व्यवस्था केली आहे. परंतु, अद्याप अनेक नागरिक प्रशासनाने विनंती करूनही घरे सोडायला तयार नाहीत. आनेक नागरिकांनी आपल्या नातेवाइकांकडे आश्रय घतला आहे. साहेब, सगळ आयुष्यचं उध्वस्त झालयं..आम्ही आता काय करायचं, अशा भावना शेतकरी व्यक्त करत आहेत..Beed Flood: पाणी ओसरले, पण जनजीवन विस्कळितच; मदत केंद्रांमध्ये अजूनही स्थलांतरितांची गर्दी, पंचनामे अंतिम टप्प्यात.पुरामुळे अनेक गावांचा संपर्क तुटला, जमिनी खरडल्या, पिकेही भुईसपाट झाली, अनेकांचे संसार उघड्यावर आले, लोकांच्या घरांत आणि दुकानांत पाणी शिरल्याने होत्याचे नव्हते झाले आहे. एवढे मोठे नुकसान होऊनही, शासन आणि प्रशासन केवळ पंचनाम्याची भाषा करून कागदी घोडे नाचविण्याचा प्रकार करीत आहे. याला शेतकऱ्यासह सामान्य जनताही वैतागली आहे. पाहणी दौरा थांबवून आता तरी ओला दुष्काळ जाहीर करून सरसकट मदत करावी, अशी मागणी शेतकरी व नागरिकांमधून जोर धरत आहे..तालखेड महसुली मंडळात अतिवृष्टीचा तडाखा बसला असून, या पावसामुळे कापूस, तूर, सोयाबीन आदी पिकांसह फळबागांचेही मोठे नुकसान झाले आहे. अनेक ठिकाणी पिके वाहून गेली आहेत, तर बंधारे फुटले असून, रस्त्यांवरील पूल व रस्त्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. खरिपाच्या शेती पिकांचे नुकसान मोठ्या प्रमाणावर झाले असून, शेतकऱ्यांचे स्वप्न धुळीस मिळाले आहे तर केलेली मेहनत व खर्च मातीमोल झाला आहे. लोकप्रतिनिधींसह स्थानिक नेते नुकसानीची पाहणी करीत आहेत. पण, आता हा पाहणी दौरा थांबवून थेट मदत करा, अशा भावना शेतकरी व नागरिक व्यक्त करत आहेत..पुनर्वसनाचा प्रश्न थंड बस्त्यातवर्ष २००६ मध्ये गोदापात्रात जायकवाडी धरणातून पाणी सोडण्यात आल्याने नदीकाठावरील परिस्थिती गंभीर झाली होती आणि प्रशासनाला अक्षरशः शाळा महाविद्यालयांमध्ये कॅम्प लावून या गावांमधील नागरिकांची व्यवस्था करावी लागली होती. त्यावेळी दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यांनी गोदाकाठच्या गावांच्या पुनर्वसनासंदर्भात आवाज उठवून गोदापरिक्रमा करून प्रत्येक गावाला भेट देऊन हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले होते. दरम्यान, पुन्हा जवळपास १८ वर्षे पैठण येथील नाथसागर धरणाचे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात एकत्रित पाणी सोडण्याची वेळ आली नाही, त्यामुळे पुन्हा पुनर्वसनाचा प्रश्न थंड बस्त्यात पडला..प्रशासकीय यंत्रणा सज्जगोदावरी नदीकाठ परिसरातील गावांत प्रशासकीय यंत्रणा काम करत आहे. उपविभागीय अधिकारी व मी स्वतः गोदाकाठ परिसरात जाऊन पाहणी करत आहे. जेथे स्थलांतराची आवश्यकता आहे. त्या ठिकाणी स्थलांतर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. एनडीआरएफ पथकही सज्ज आहे, अशी प्रतिक्रिया माजलगावचे तहसीलदार संतोष रूईकर यांनी दिली..Ambegaon Floods : आंबेगाव-जुन्नरला मुसळधार पावसाचा तडाखा; जनजीवन विस्कळित.पुराच्या पाण्याने सोयाबीन, कापूस, ऊस यांसारखी पिके पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली आहेत. कवडगांवथडी, गव्हाणथडी, डुब्बाथडी, आदी गोदाकाच्या शेतकऱ्यांचे पीक पूर्णपणे पाण्यात बुडाले आहे.- चंद्रशेखर चौरे, गव्हाणथडी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.