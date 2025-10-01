मराठवाडा

Godavari River Flood: आमचं सगळं आयुष्यच उद्‍ध्वस्त झालंय!रात्र जागून काढावी लागली, संसारही उघड्यावर आलेत, मदतीची होतेय मागणी

Crop Loss : टाकरवण तालुक्यात १९ वर्षांनंतर गोदावरी नदी महापूराची हद्द पार केली; पाणी घरांत शिरले, पिकांचे मोठे नुकसान. शेतकरी व नागरिक प्रशासनाची निष्क्रीयता बघून नाराज; त्वरित मदतीसाठी मागणी करत आहेत.
Godavari River Flood

Godavari River Flood

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अशोक कमल भगवान खुळे

टाकरवण : १९ वर्षांनंतर पुन्हा एकदा गोदावरी नदीला महापूर आला असून गोदाकाठच्या गावात पाणी शिरले आहे. गोदावरी नदीपात्रात रविवारी रात्री ३ लाख क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सुरू होता. त्यामुळे गोदाकाठ परिसरातील नागरिकांनी रात्र जागून काढली.

Loading content, please wait...
water
Godavari River
Crop Damage
flood hit villages
Flood Damage News
Flood damage to crops

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com