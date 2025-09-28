Godavari River: गेवराईतील गोदावरी काठावरील गावांवर पूराचा धोका; जायकवाडी धरणातून १.२५ लाख क्युसेक पाणी, नागरिकांनी सावध रहावे

गेवराई : जायकवाडीच्या धरणात वरिल धरणातून पाण्याची आवक वाढल्याने आज सकाळ पासून गोदावरी नदीच्या पात्रात सवा लाख क्युसेकने पाणी विसर्ग करण्यात आला आहे.दरम्यान, दोन लाखांहून आधिक क्युसेकने गोदावरीत पाणी विसर्ग होणार असे संकेत प्रशासनाकडून देण्यात आल्याने गोदावरीच्या काठावरील नागरिकांनी सावध रहावे असे आवाहन करण्यात आले आहे..दोन दिवसापासून परतीच्या पावसाचा महाराष्ट्रात जोर वाढत आहे.उत्तर महाराष्ट्रात पावसाचा धुमाकूळ असल्याने पैठणच्या नाथसागरात वरिल धरणातून पाण्याची आवक वाढली आहे.परिणामी गोदावरी नदीच्या पात्रात आज पाणी विसर्गात वाढ करण्यात आली आहे.जवळपास सवा लाख क्युसेक वेगाने पाणी गोदावरीत झेपावले आहे..Sindphana River: सिंधफणा नदीने धोक्याची पातळी ओलांडली, गेवराई तालुक्यातील नागरिकांनी घराबाहेर पडू नये असे प्रशासनाचे आवाहन.एवढेच नाहीतर वरिल धरणातून येणा-या पाण्याची आवक पहाता जायकवाडीतून गोदावरीत दोन लाखांहून आधिक क्युसेकने पाणी विसर्ग होणार असे संकेत प्रशासनाकडून देण्यात आले आहेत.आठ दिवसापूर्वीच पुराच्या तडाखा बसलेल्या गेवराईतील गोदावरी नदीकाठावरील नागरिकांना दुस-यांदा पूरपरिस्थितीचा सामना करावा लागणार आहे..नदीकाठावरील नागरिकांनी सावध रहावेसद्यपरिस्थितीत जरी सवा लाख क्युसेकने पाणी विसर्ग होत असला तरी यात वाढ होत जवळपास दोन लाखांहून आधिक क्युसेकने नदीच्या पात्रात जायकवाडीतून पाणी विसर्ग होणार असे संकेत धरण प्रशासनाकडून देण्यात आले आहेत. यामुळे गेवराईतील नदीकाठावरील गावातील नागरिकांनी सतर्क रहावे असे आवाहन गेवराईचे तहसिलदार संदिप खोमने,नायब तहसीलदार संजय सोनवणे यांनी केले आहे..Jayakwadi Dam: जायकवाडीतून गोदावरीत पाऊण लाखाहून अधिक क्युसेक विसर्ग; गेवराईतील ३२ गावे धास्तावली.या गावाला पूराचा धोकागेवराई तालुक्यातील गुळज,राक्षसभुवन, पांचाळेश्वर, पांगुळगाव, सावळेश्वर, म्हाळस पिंपळगाव, राहेरी, भोगलगाव, राजापूर, मनुबाई जवळा, रामपुरी,श्रीपत अंतरवाला,ढालेगाव, गोपत पिंपळगाव, तपेनिमगाव,पांढरी, गंगावाडी,काठोडा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.