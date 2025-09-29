Godavari Flood: जायकवाडी धरणातून गोदावरीत विसर्ग: गोंदी परिसरात सव्वादोन लाख क्युसेक पाण्याने गावांना सुरक्षित स्थळी हलवावे लागले

गोंदी : जायकवाडी धरणातून गोदापात्रात सोडलेल्या पाण्याचा विसर्ग रविवारी (ता. २८) सव्वादोन लाख क्युसेकवर पोचल्याने रात्री गोंदी परिसरातील गावांत पाणी शिरले आहे. .गोदावरीची पाणी पातळी झपाट्याने वाढत असल्याने रविवारी दुपारनंतर काठावरील नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलविण्यात आले. ग्रामपंचायतींचे पदाधिकारी व कर्मचारी यांनी त्यांना मदत केली..गोंदी परिसरातील गोंदी, पाथरवाला बु., हसनापुर, कोठाळा, गंगा चिंचोली, साडेगाव या काठावरील गावांत पाणी शिरण्याची शक्यता वाढल्याने प्रशासन सतर्क झाले होते. दुपारी चार वाजता आमदार हिकमत उढाण आणि तहसीलदार विजय चव्हाण यांनी गोदाकाठावरील गावांना भेटी देऊन काठावरील लोकांना सुरक्षित स्थळी हलविण्याच्या सूचना दिल्या..त्यानंतर लोकांनी मिळेल त्या वाहनाने घरातील वयोवृद्ध, लहान मुले तसेच संसारोपयोगी साहित्य सहित शेजारील गावात ओळखीच्या ठिकाणी, शासनाने उपलब्ध करून दिलेल्या सुरक्षित स्थळी आपले बिऱ्हाड हलविले. त्यांना गावातील सरपंच, ग्रामसेवक तसेच गावकऱ्यांनी मदत केली आणि जेवण-पाण्याची सोय केली होती..Barshi Heavy Rain : बार्शी शहर अन् तालुक्यात पावसाचा हाहाःकार; अतिवृष्ठीमुळे सोयाबीन, कांदा वाहून गेला, दळण वळण बंद, अनेक गावांचा संपर्क तुटला.वाढविलेल्या विसर्गाचे पाणी रात्री आठच्या सुमारास गोंदी परिसरातील नदीपात्रात आले. या पाण्याने गोंदी येथील काठावरील गोंदेश्वर महादेव मंदिराला वेढा घातला होता. त्यानंतर विसर्ग अडीच लाख क्युसेक करण्यात आल्याने पाणी पातळी झपाट्याने वाढू लागली. हे पाणी येथील कहारवाडा भागात शिरू लागले होते. पाणी पातळी वाढत असल्याने काठावरील ग्रामस्थांनी रविवारची रात्र जागून काढली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.