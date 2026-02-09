Sambhajingar ZP Election Result : ज्योती सुधाकर शिंदे यांच्या विजयाने जिल्हा परिषदेत प्रथमच खाते उघडले

चित्तेपिपंळगाव - छत्रपती तालुक्यातील गोलटगाव गटातून प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या उमेदवार ज्योती सुधाकर शिंदे यांनी दणदणीत विजय मिळवत इतिहास घडवला आहे. तर पंचायत समिती गोलटगाव गणातुन पुष्पा अंकुश साळुंके यांनी विजय मिळवला आहे. निवडणुकीत या विजयासोबतच प्रहार जनशक्ती पक्षाने पहिल्यांदाच छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा परिषदेत आपले खाते उघडले आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात या निकालाची मोठी चर्चा सुरू आहे..ज्योती शिंदे यांनी भाजप शिवसेना उध्दव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या प्रतिस्पर्धी उमेदवारांचा स्पष्ट मताधिक्याने पराभव केला. ग्रामीण भागातील महिला, तरुण आणि शेतकरी व दिव्यांग मतदारांनी मोठ्या प्रमाणावर त्यांना पाठिंबा दिला होता.या विजयामागे प्रहार जनशक्ती पक्षाचे अध्यक्ष आमदार बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली चालविण्यात आलेली जनसंपर्क मोहीम, तसेच स्थानिक प्रश्नांवर आधारित प्रचार हे प्रमुख कारण ठरले. पाणीटंचाई, रस्ते, आरोग्य सुविधा, महिलांचे सक्षमीकरण आणि युवकांचे रोजगार हे मुद्दे प्रचारात केंद्रस्थानी होते..निकाल जाहीर होताच गोलटगाव परिसरात प्रहार पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी जल्लोष केला. फटाक्यांची आतषबाजी करत आणि ढोल-ताशांच्या गजरात विजय साजरा करण्यात आला. समर्थकांनी ज्योती शिंदे यांचे फुलहार घालून स्वागत केले.विजयानंतर प्रतिक्रिया देताना ज्योती सुधाकर शिंदे म्हणाल्या, 'हा विजय माझा वैयक्तिक नसून गोलटगाव गटातील जनतेचा आहे. मतदारांनी माझ्यावर जो विश्वास टाकला आहे, तो मी विकासकामांच्या माध्यमातून सार्थ ठरवेन. प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या ध्येय-धोरणांनुसार, प्रथम दिव्यांग बांधवांसाठी व सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांना प्राधान्य देणार आहे.'.प्रहार जनशक्ती पक्षासाठी हा विजय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. जिल्हा परिषदेत पहिल्यांदाच प्रतिनिधित्व मिळाल्याने पक्षाला आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये नवी ऊर्जा मिळणार आहे.राजकीय विश्लेषकांच्या मते, ग्रामीण भागात प्रहार पक्षाचा वाढता प्रभाव या निकालातून दिसून येतो. पारंपरिक पक्षांच्या बालेकिल्ल्यात घुसखोरी करत प्रहार पक्षाने आपली ताकद सिद्ध केली आहे.या ऐतिहासिक विजयामुळे गोलटगाव गटाच्या विकासाला नवी दिशा मिळेल, तसेच जिल्हा परिषदेत प्रहार पक्षाचा आवाज प्रभावीपणे मांडला जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.