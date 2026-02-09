मराठवाडा

Sambhajingar ZP Election Result : ज्योती सुधाकर शिंदे यांच्या विजयाने जिल्हा परिषदेत प्रथमच खाते उघडले

छत्रपती तालुक्यातील गोलटगाव गटातून प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या उमेदवार ज्योती सुधाकर शिंदे यांनी दणदणीत विजय मिळवत इतिहास घडवला.
Jyoti Shinde

Jyoti Shinde

sakal

दिनेश शिंदे
Updated on

चित्तेपिपंळगाव - छत्रपती तालुक्यातील गोलटगाव गटातून प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या उमेदवार ज्योती सुधाकर शिंदे यांनी दणदणीत विजय मिळवत इतिहास घडवला आहे. तर पंचायत समिती गोलटगाव गणातुन पुष्पा अंकुश साळुंके यांनी विजय मिळवला आहे. निवडणुकीत या विजयासोबतच प्रहार जनशक्ती पक्षाने पहिल्यांदाच छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा परिषदेत आपले खाते उघडले आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात या निकालाची मोठी चर्चा सुरू आहे.

Loading content, please wait...
Result
winner
zp election
prahar janshakti

Related Stories

No stories found.