Gopichand Padalkar: गोपीचंद पडळकरांच्या वादग्रस्त वक्तव्यावर कोर्टाचा आदेश, प्रत्यक्ष हजर राहून स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश!

आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्या आक्षेपार्ह विधान प्रकरणी छावणी पोलिसांना न्यायालयात लेखी स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सांगली शहरातील रामनगर चौकात १७ जून २०२५ रोजी आमदार पडळकर यांची सभा झाली. या सभेतील भाषणात त्यांनी ख्रिस्ती धर्मगुरूंविषयी प्रक्षोभक विधान केले होते. ख्रिस्ती समाजाविरुद्ध आक्षेपार्ह उल्लेख करून जिवे मारण्याची धमकी दिल्याचा आरोप आहे. यामुळे दोन समाजांमध्ये तेढ निर्माण होऊन द्वेषमूलक भावनेला प्रोत्साहन मिळाले, असा दावा करण्यात आला आहे..फौजदारी अर्ज दाखलया वक्तव्याच्या निषेधार्थ ख्रिस्ती कृती समितीने छावणी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. मात्र, पोलिसांनी त्याची दखल घेतली नाही. परिणामी, समितीचे अध्यक्ष विजय हरिश्चंद्र निकाळजे यांनी छत्रपती संभाजीनगर येथील न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात फौजदारी अर्ज दाखल केला. .सविस्तर स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देशन्यायालयाने अर्जदारांचे पुरावे आणि युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर पोलिसांना सविस्तर स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले. विशेष म्हणजे, आदेश जारी झाल्यापासून पुढील दोन महिन्यांत पोलिसांना न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर राहून लेखी म्हणणे सादर करावे, असे बजावले आहे..Gopichand Padalkar: आमदार गोपीचंद पडळकरांच्या विकास कामासंदर्भातील फलक फाडला; भाजपकडून 'रास्ता रोको', महामार्गावर वाहतूक बंद, नेमकं काय घडलं... न्यायालयाने काय म्हटलं?न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात म्हटले आहे की, अर्जदारांनी सादर केलेल्या पुराव्यांनुसार गैरअर्जदार पडळकर यांचे वक्तव्य दोन समाजांमध्ये तेढ निर्माण करणारे आहे. हे विधान धार्मिक भावना दुखावणारे आणि समाजात वैर निर्माण करणारे असल्याचे कोर्टाच्या निदर्शनास आले..पोलिसांचे तक्रारीकडे दुर्लक्षपोलिसांनी तक्रारीकडे दुर्लक्ष केल्याने न्यायालयीन हस्तक्षेप आवश्यक ठरला. आता पोलिसांचे स्पष्टीकरण आणि पुढील सुनावणीवर प्रकरणाची दिशा अवलंबून राहील..Jayant Patil vs Gopichand Padalkar : '...राव तेवढा ढापलेला कारखाना परत द्या' भर चौकात लावला पोस्टर, जयंत पाटील, गोपीचंद पडळकर यांच्यातील वाद टोकाला.