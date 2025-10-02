मराठवाडा

Gopinath Munde यांची तिसरी पिढी Aryaman Palave राजकारणात? दसरा मेळाव्यात आई पंकजासोबत हजेरी... दिली खास घोषणा!

Who is Aryaman Palave? | The new generation of Gopinath Munde family | गोपीनाथ मुंडेंची तिसरी पिढी राजकारणात? आर्यमनच्या उपस्थितीने चर्चेला उधाण
भगवानगडावर पंकजा मुंडे यांचा दसरा मेळावा पार पडला. यावेळी पंकजा मुंडे, धनंजय मुंडे आणि प्रितम मुंडे उपस्थित होते. प्रितम मुंडे यांनी भाषणादरम्यान आर्यमनने दिलेली घोषणा सांगितली, “संडे टू मंडे फक्त गोपीनाथ मुंडे” अशी ही घोषणा होती.

