Gopinath Munde यांची तिसरी पिढी Aryaman Palave राजकारणात? दसरा मेळाव्यात आई पंकजासोबत हजेरी... दिली खास घोषणा!

भगवानगडावर पंकजा मुंडे यांचा दसरा मेळावा पार पडला. यावेळी पंकजा मुंडे, धनंजय मुंडे आणि प्रितम मुंडे उपस्थित होते. प्रितम मुंडे यांनी भाषणादरम्यान आर्यमनने दिलेली घोषणा सांगितली, “संडे टू मंडे फक्त गोपीनाथ मुंडे” अशी ही घोषणा होती..पंकजा मुंडे यांचे लग्न अमित पालवे यांच्याशी झाले आहे. त्यांना एक मुलगा असून त्याचे नाव आर्यमन आहे. आर्यमन सलग दुसऱ्यांदा दसरा मेळाव्याला उपस्थित राहिल्याने, भविष्यात तो राजकारणाची धुरा सांभाळणार का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..चारुदत्त ऊर्फ अमित पालवे हे पंकजा मुंडे यांचे पती असून ते व्यवसायाने डॉक्टर तसेच उद्योजक आहेत. पंकजा आणि अमित यांना आर्यमन नावाचा मुलगा आहे. पुण्यात त्यांची सॉफ्टवेअर कंपनीही आहे.गेल्या वर्षीच्या मेळाव्यात पंकजा मुंडे यांनी मुलगा आर्यमन याची सार्वजनिक ओळख करून दिली होती. त्यामुळे “गोपीनाथ मुंडेंची तिसरी पिढी राजकारणात दाखल होणार का?” अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे..Dhananjay Munde: काही जणांना आता ओबीसीतून आरक्षण हवं पण... धनंजय मुंडे पहिल्यांदा आरक्षणावर बोलले, भगवानगडावर वादळी भाषण.पंकजा मुंडे यांनी सांगितले होते की, आर्यमन भगवान भक्तीगडावर दर्शनासाठी आला होता. तो अजून शिक्षण घेत आहे. शिक्षण पूर्ण करून तो व्यवसाय करेल. मात्र, भविष्यात तो राजकारणात येईल की नाही, हे त्यावेळच्या राजकीय परिस्थितीवर आणि त्याच्या स्वतःच्या निर्णयावर अवलंबून असेल..मुंडे घराणे हे महाराष्ट्रातील बीड जिल्ह्यातील एक प्रमुख राजकीय कुटुंब आहे. ओबीसी समाजाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या या घराण्याचा प्रभाव मराठवाडा आणि विदर्भ भागात मोठ्या प्रमाणात आहे. गोपीनाथ मुंडे यांच्या निधनानंतर (२०१४) त्यांच्या कुटुंबीयांनी राजकारणाची धुरा पुढे नेली. आता आर्यमन राजकारणात येणार का, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे..Pankaja Munde Dasara Melava: भगवानगडावरील पंकजा मुंडेंच्या दसरा मेळाव्यात वाल्मिक कराडचे पोस्टर, बीडचं राजकारण तापणार!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.