Gor Banjara Community March : गोर बंजारा समाजाच्या कन्नडमधील भव्य एल्गार मोर्चातून एसटी प्रवर्गातुन आरक्षणाची मागणी

कन्नड - हैद्राबाद गॅझेटीयरनुसार महाराष्ट्रातील गोर बंजारा समाजाला अनुसूचित जमाति (एस. टी.) प्रवर्गात समाविष्ट करून आरक्षण द्यावे, या प्रमुख मागणीसाठी कन्नड तालुक्यातील सकल गोर बंजारा समाजाच्या वतीने सोमवारी (ता. १९) भव्य एल्गार मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले. या मोर्चात हजारोंच्या संख्येने गोर बंजारा समाजबांधवांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदविला..मोर्चाची सुरुवात शहरातील गिरणी ग्राऊंड येथून झाली. हिवरखेडा नाका, पिशोर नाका, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे चौक मार्गे मोर्चा 'एकच मिशन एसटी आरक्षण, एकच लाल सेवालाल, आरक्षण आमच्या हक्काचे नाही कोणाचे बापाचे, देत कसे घेतल्याशिवाय राहत नाही अशा गगनभेदी घोषणा देय मोर्चा तहसील कार्यालयासमोर येऊन धडकला..मोर्चा तहसील कार्यालयासमोर पोहोचताच बंजारा समाजाच्या महंतांच्या हस्ते व्यासपीठावरील महापुरुषांच्या प्रतिमांचे पूजन करून पुष्पहार अर्पण करण्यात आले. त्यानंतर मोर्चाचे सभेत रुपांतर झाले. व्यासपीठावरील महंत व युवतींच्या मनोगताला सुरुवात झाली. 'बंजारा समाजाला हैद्राबाद गॅझेटनुसार एस. टी. प्रवर्गात समाविष्ट करून आरक्षण द्या. तसेच सी.पी. बेरार गॅझेट तातडीने लागू करा,' अशी ठाम मागणी यावेळी करण्यात आली..महंत जितेंद्र महाराज, महंत सुनील महाराज, ऋषिकेश चव्हाण, वीरा राठोड, आकांक्षा चव्हाण यांनी मनोगतातून शासनाला इशारा देत म्हटले की, 'जर येत्या महिनाभरात मराठा समाजाप्रमाणेच बंजारा समाजालाही हैद्राबाद गॅझेट लागू केले नाही, तर मुंबईतील आझाद मैदानावर मोठा मोर्चा काढला जाईल.'.तहसीलदार विद्याचरण कडवकर यांनी समाजाच्या महंत व युवतींच्या हस्ते मागणीचे निवेदन स्वीकारले व "हे पत्र वरिष्ठ कार्यालयाकडे तातडीने पाठवतो,' असे आश्वासन दिले. यावेळी पोलीस निरीक्षक रघुनाथ सानप यांच्या मार्गदर्शनाखाली मोठ्या फौजफाट्यासह चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता..या भव्य एल्गार मोर्चात गोर बंजार समाजाच्या महिलांची संख्या लक्षणीय होती विशेष म्हणजे बहुतांश महिलांनी पारंपरिक वेशभूषा धारण करून या मोर्चात सहभागी झाल्या होत्या. त्यांनी मोर्चादरम्यान सुंदर पारंपरिक नृत्य सादर करून उपस्थितांचे लक्ष वेधून घेतले.तरुणांनी देखील हलकीच्या तालावर हातात संत सेवालाल महाराजांचा पांढरा ध्वज घेऊन नृत्य करत मोर्चाला उत्साहपूर्ण स्वरूप दिले..