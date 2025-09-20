मराठवाडा

Gotya Gite: गोट्या गीतेने आणखी खून केले तर...? पोलिस महासंचालक जबाबदारी घेणार का? अंजली दमानियांचा सवाल

गोट्या गीतेचा मकोका रद्द केल्यानंतर सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी गंभीक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांना पोलिस महासंचालकांना देखील सवाल केला.
बीड पुन्हा एकदा चर्चेत आलं आहे. वाल्मिक कराड, ज्याला सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणानंतर पोलिसांनी अटक केली होती, तो सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहे. मात्र त्याचा पंटर गोट्या गीते याच्यावरील मकोका रद्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे बीडमध्ये चर्चेचा विषय निर्माण झाला आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनीही या निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे.

