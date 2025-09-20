Gotya Gitte: ''जिवंत लोकांचं श्राद्ध घालणाऱ्या गोट्या गित्तेला समाजसेवक म्हणून घोषित करा'', बाळा बांगर यांचा पोलिसांवर संताप

Walmik Karad: संतोष देशमुख खून प्रकरणातला मुख्य आरोपी वाल्मिक कराडचा राईट हँड म्हणून ओळखला जाणारा गोट्या गित्ते मकोकातून बाहेर आला आहे. ज्याची दहशत महाराष्ट्राने पाहिली, ज्याच्यावर अनेक गुन्ह्यांचे आरोप आहेत त्याला पोलिसांनी मकोकातून बाहेर काढल्याने संताप व्यक्त होतोय. बीडचे बाळा बांगर यांनी गोट्या गित्तेला समाजसेवक म्हणून घोषित करा, अशी उपहासात्मक मागणी केली आहे..हाच तो गोट्या गित्ते आहे ज्याने जिवंत माणसाच्या दारासमोर नैवेद्य ठेवून, राम नाम सत्य है, असा घोष केला होता. त्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर सर्वांचाच थरकाप उडाला. महादेव मुंडे खून प्रकरणात गोट्या गित्तेचा हात आहे, असा आरोप यापूर्वीच बाळा बांगर यांनी केलेला होता. आता चक्क पोलिसांनी गोट्यावरचा मकोका रद्द केल्याने आश्चर्य व्यक्त होतंय..Kumar Ambuj : हिंदी कवी कुमार अंबुज यांना यंदाचा कुसुमाग्रज राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार.बाळा बांगर यांनी आपल्या फेसबुक अकाऊंटवरुन एक व्हिडीओ शेअर केला आहे. त्यात ते म्हणतात, परळीत सहदेव सातभाई यांच्यावर प्राणघातक हल्ला झाला होता. त्या प्रकरणात सात जणांवर मकोका लावण्यात आलेला होता, त्यापैकी पाच जणांचा मकोका पोलिस महानिरीक्षकांनी रद्द केला आहे. फक्त दोघांची नावे मकोकामध्ये ठेवली आहेत. ज्या पाच जणांची नावं वगळलेली आहेत, त्यात गोट्या गित्तेचंही नाव वगळलेलं आहे.''ज्यावेळी सहदेव सातभाई प्रकरणातील कागदपत्र बीड आणि परळी पोलिसांनी पाठवले, त्यावेळी पोलिस महानिरक्षकांना असं वाटलं असेल की, गोट्या गित्ते हा सराईत आरोपी नाही, सज्जन माणूस आहे म्हणून त्याचं नाव मकोकातून वगळलं पाहिजे. परळी आणि बीडच्या पोलिसांनी पोलिस महानिरीक्षकांना गोट्या गित्तेची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी किंवा त्याच्यावरील केस पोलिस महानिरीक्षाकांना सांगितल्या नसतील, त्यामुळे त्यांनी असा निर्णय घेतला असू शकतो.'' असं बागंर म्हणाले..Maharashtra: धार्मिक सलोखा राखण्यास आणि गुन्हेगारी रोखण्यास मदत होणार; महायुती सरकारकडून नव्या योजनेसाठी २ कोटींची मंजुरी .विजयसिंह उर्फ बाळा बांगर पुढे सांगतात, चार दिवसांपूर्वी सहदेव सातभाई प्रकरणात अंबाजोगाई कोर्टात आरोपपत्र दाखल झालेलं आहे. याच प्रकरणातल्या मकोकातून गोट्या गित्ते व त्याचे चार सहकारी यांची नावं वगळण्यात आले आहेत, ही हास्यास्पद बाब आहे. हाच गोट्या गित्ते लोकांच्या दारामध्ये जाऊन जिवंतपणी श्राद्ध घालतो, त्याचे अनेक व्हिडीओ प्रसारमाध्यमांवर व्हायरल आहेत. तो क्रूर मानसिकतेचा गुन्हेगार आहे. तरीही पोलिस महानिरीक्षकांनी गोट्या गित्तेसह त्याचे चार सहकारी मकोकातून वगळले आहेत..''या प्रकरणी सर्वांनी आवाज उठवण्याची गरज आहे. अंबाजोगाई कोर्टात चार्जशीट दाखल झालेलं असताना कोणत्या कारणामुळे गोट्यावरचा मकोका काढला, याची माहिती मिळणं गरजेचं आहे. बीड, परळी पोलिस आणि पोलिस महानिरीक्षकांना जाब विचारला पाहिजे की हा व्यक्ती तुम्हाला समाजसेवक वाटतो का? त्याला पोलिसांनी समाजसेवक म्हणून घोषित करावं.'' अशी उपहासात्मक टिपण्णी बांगर यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.