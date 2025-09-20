मराठवाडा

Gotya Gitte: ''जिवंत लोकांचं श्राद्ध घालणाऱ्या गोट्या गित्तेला समाजसेवक म्हणून घोषित करा'', बाळा बांगर यांचा पोलिसांवर संताप

Gotya Gitte MKOK Release Sparks Outrage in Maharashtra: परळीत सहदेव सातभाई यांच्यावर प्राणघातक हल्ला झाला होता. त्या प्रकरणात सात जणांवर मकोका लावण्यात आलेला होता, त्यापैकी पाच जणांचा मकोका पोलिस महानिरीक्षकांनी रद्द केला आहे.
संतोष कानडे
Updated on

Walmik Karad: संतोष देशमुख खून प्रकरणातला मुख्य आरोपी वाल्मिक कराडचा राईट हँड म्हणून ओळखला जाणारा गोट्या गित्ते मकोकातून बाहेर आला आहे. ज्याची दहशत महाराष्ट्राने पाहिली, ज्याच्यावर अनेक गुन्ह्यांचे आरोप आहेत त्याला पोलिसांनी मकोकातून बाहेर काढल्याने संताप व्यक्त होतोय. बीडचे बाळा बांगर यांनी गोट्या गित्तेला समाजसेवक म्हणून घोषित करा, अशी उपहासात्मक मागणी केली आहे.

Beed
Dhananjay Munde
police
crime

