Eknath Shinde : काळजी करू नका, मी शेतकऱ्याचा मुलगा, वेळप्रसंगी मदतीचे निकष बदलू

एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी परंडा तालुक्यातील पुरबधित करंजा गावाच्या शिंदेवस्ती आणि करळेवस्तीला भेट देऊन अतिवृष्टीमुळे आलेल्या पुराने झालेल्या नुकसानीची पाहणी केली.
परंडा - मी शेतकऱ्याचा मुलगा आहे. म्हणून ऑफीसमध्ये न बसता अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी तुम्हाला मदत करण्यासाठी तुमच्या बांधावर आलो आहे. काळजी करू नका, वेळप्रसंगी मदतीचा निकष बदलू असा धीर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिला.

