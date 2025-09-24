Eknath Shinde : काळजी करू नका, मी शेतकऱ्याचा मुलगा, वेळप्रसंगी मदतीचे निकष बदलू

परंडा - मी शेतकऱ्याचा मुलगा आहे. म्हणून ऑफीसमध्ये न बसता अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी तुम्हाला मदत करण्यासाठी तुमच्या बांधावर आलो आहे. काळजी करू नका, वेळप्रसंगी मदतीचा निकष बदलू असा धीर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिला..उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी बुधवारी (ता. २४) परंडा तालुक्यातील पुरबधित करंजा गावाच्या शिंदेवस्ती आणि करळेवस्तीला भेट देऊन अतिवृष्टीमुळे आलेल्या पुराने झालेल्या नुकसानीची पाहणी केली व उपस्थित वस्तीतील नागरिकांशी संवाद साधून झालेल्या शेतीच्या नुकसानीची व मालमत्तेच्या नुकसानीची माहिती घेतली..यावेळी पालकमंत्री श्री. प्रताप सरनाईक व आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर आमदार प्रा.डॉ. तानाजी सावंत, जिल्हाधिकारी किर्ती किरण पुजार, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मैनाक घोष, पोलीस अधीक्षक रितू खोखर, सहायक जिल्हाधिकारी तथा भूम उपविभागीय अधिकारी रैवैयाह डोंगरे तहसीलदार नीलेश काकडे उपस्थित होते..करंजा गावाजवळील शिंदे वस्तीतील चांगदेव शिंदे यांच्या पुरबधित घराची पाहणी केली. या वस्तीचे पुनर्वसन करण्याची मागणी उपमुख्यमंत्री शिंदे यांचेकडे बाधित वस्तीतील लोकांनी केली असता नक्कीच आपले पुनर्वसन करण्यात येईल याची ग्वाही त्यांनी दिली. शेतकऱ्यांना तात्पुरती लवकरच मदत करण्यात येईल. तसेच पंचनामे करून मदत देण्यात येईल.अटी व निकष यामध्ये शिथिलता आणण्यात येईल. यामध्ये कुठल्याही प्रकारचे राजकारण करू नये. मदतीपासून कोणीही वंचीत राहणार नाही. जमीन पूर्णता खरडून गेली आहे, याबाबत मदतीचे निकष बदलविण्यात येतील. असे त्यांनी सांगितले. बाधितांना आता मदतीची आवश्यकता असून प्रत्येकाने आपआपल्या परीने मदत करावी..नैसर्गिक आपत्ती कोसळली असून अशाप्रकारच्या संकटांना न घाबरता धीर धरावा. सरकार म्हणून आम्ही आपल्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणार आहोत. केंद्र आणि राज्य सरकारची मदत देऊन जनतेला आधार देण्यात येईल. पंचनाम्यानंतर नुकसानीची तीव्रता समोर आल्यावर धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल. असे शिंदे यांनी बधितांना आश्वस्त केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.