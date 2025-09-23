मराठवाडा

Bhoom News : सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे; जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन

आमचे सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. पंचनामे होताच शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत देण्यात येईल.
सकाळ वृत्तसेवा
- धनंजय शेटे

भूम - आमचे सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. पंचनामे होताच शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत देण्यात येईल. असे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी भूम तालुक्यातील चिंचपूर ढगे येथे नुकसानग्रस्त ठिकाणी भेट दिल्यानंतर पत्रकारांना बोलताना सांगितले.

