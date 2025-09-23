Bhoom News : सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे; जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन

- धनंजय शेटेभूम - आमचे सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. पंचनामे होताच शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत देण्यात येईल. असे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी भूम तालुक्यातील चिंचपूर ढगे येथे नुकसानग्रस्त ठिकाणी भेट दिल्यानंतर पत्रकारांना बोलताना सांगितले..सरकार शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही लवकरच मदत मिळून देऊ. ओला दुष्काळ, सरसकट नुकसान भरपाई, या ज्या त्या ठिकाणच्या परिस्थितीत वेगळ्या आहेत. आवश्यक त्या ठिकाणी आवश्यक तो निर्णय घेतला जाईल. नुकसानग्रस्त भागाच्या ठिकाणची परिस्थिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांच्यापर्यंत पोचवून मुख्यमंत्री योग्य तो निर्णय घेतील..नदीचे प्रवाह बदलले आहेत वाईट परिस्थिती आहे. ओला दुष्काळ असेल तिथे तोही निर्णय घेण्यात येईल. मोठे नुकसान झाले आहे याची पण कल्पना देखील केली नसेल असे नुकसान झाले आहे. जे शब्दांमध्येही सांगता येत नाहीत. ज्यांची घरे बुडाले आहेत त्यांचे नुकसान झाले आहेत त्यांचे पंचनामे पूर्ण होतील अधिकारी रात्रंदिवस काम करत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर तात्काळ नुकसान भरपाई मिळेल. मराठवाड्यातील नदी जोड प्रकल्पाचे कामही हाती घेतले आहे..यावेळी नुकसान ग्रस्त शेतकरी भारत रामभाऊ मोरे यांच्या द्राक्ष बागेच्या नुकसानीची पाहणी गिरीश महाजन यांनी केली. यावेळी मोरे यांना नुकसान झाल्यामुळे अश्रू अनावर झाले. यावेळी आमदार राणाजगजितसिंह पाटील, जिल्हाध्यक्ष दत्तात्रय कुलकर्णी, नितीन काळे, बाळासाहेब शिरसागर, महादेव वडेकर, संतोष सुपेकर, हेमंत देशमुख, सरपंच विशाल ढगे, बाळासाहेब अंधारे, निरंजन ढगे, रामदास विधाते, रोहित ढगे, नितीन सुरवसे, भगवान सुरवसे, सुधीर ढगे, बालाजी विधाते व चिंचपूर ढगे बेलगाव येथील शेतकरी उपस्थित होते..जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन चिंचपूर ढगे येथे आल्यानंतर बाणगंगा नदी मधील लहान पूल काढून टाकण्यासाठी घेराव करण्यात आला. तो लहान पूल काढण्यासाठी पाटबंधारे विभागाला वारंवार शेतकऱ्यांनी सांगितले होते. परंतु तो लहान पुल काढण्यात यावा, यासाठी शेतकऱ्यांनी मंत्री महाजन यांना थांबवले..या पुलामध्ये झाडे-झुडपे अडकून नदीच्या पाण्याचा प्रवाह बदलून शेतीचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे हा पूल काढण्यात यावा अशी मागणी केली. नंतर पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी लगेच पुल काढतो सांगितल्यानंतर शेतकरी हटले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.