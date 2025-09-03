मराठवाडा

Georai News : गावखेड्यातील मराठा बांधव गावाच्या वेशीवरच दाखल होताच मोठ्या जल्लोषात स्वागत, महिलांनी औक्षण करून मराठा आरक्षणाचा केला आनंद साजरा!

मुंबईतील मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनास यश होताच काल गाव-गावात जल्लोष साजरा केला.
gerorai maratha reservation celebration
gerorai maratha reservation celebrationsakal
भास्कर सोळंके
Updated on

गेवराई - मुंबईतील मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनास यश होताच काल गाव-गावात जल्लोष साजरा केला. तोच बुधवारी एक आठवड्यापासून जरांगे यांच्या आंदोलनास पाठिंबा देण्यास गेलेले गेवराईतील गावखेड्यातील मराठा बांधव आज गावाच्या वेशीवर येताच मोठ्या उत्साहात स्वागत करण्यात आले. यात महिलांनी देखील मोठ्या प्रमाणावर सहभाग घेतल्याचे पाहण्यास मिळाले होते.

Loading content, please wait...
village
Border
Maratha Reservation
Maratha Community
Traditional

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com