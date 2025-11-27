Vijay Potbhare : स्वप्नपूर्तीची मोठी झेप! नाकलगावचा विजय झाला `अग्निवीर'

माजलगाव - तालुक्यातील नाकलगाव येथील उसतोड मजूर असलेल्या बाबासाहेब सुंदरराव पोटभरे यांचा मुलगा विजय पोटभरे याने अग्निवीर परीक्षेत उल्लेखनीय यश मिळवत ‘अग्निवीर जनरल ड्युटी’ या पदाला गवसणी घातली आहे. त्याच्या या यशाचे सर्व स्तरातून जोरदार कौतुक होत असून नाकलगाव परिसरात आनंदाचे व अभिमानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे..बाबासाहेब पोटभरे हे कुटुंबासह अनेक वर्षांपासून उसतोड मजुरी करून उदरनिर्वाह करतात. ना शेती, ना व्यवसाय. त्यामुळे कुटुंबाची उपजीविका पूर्णपणे उसतोडीवरच चालते. आर्थिक अडचणी असल्या तरी मुलगा विजयच्या शिक्षणात खंड पडू नये म्हणून त्याला धारूर येथे आजीकडे ठेवून शिक्षणाची व्यवस्था केली. विजयने पहिली ते दहावीपर्यंतचे शिक्षण जिल्हा परिषद शाळा, धारूर येथे पूर्ण केले..बालपणापासूनच अभ्यासात हुशार असलेल्या विजयला सैन्य दलात भरती होण्याची तीव्र इच्छा होती. देशसेवेची उमेद मनात बाळगत त्याने वयाच्या अवघ्या बाराव्या वर्षापासून सैन्य भरतीची तयारी सुरू केली. सध्या तो कला, वाणिज्य महाविद्यालय, धारूर येथे कला शाखेच्या प्रथम वर्षात शिक्षण घेत आहे. शिक्षणाबरोबरच त्याने अग्निवीर भरतीसाठी लेखी व शारीरिक तयारीही तितक्याच मेहनतीने सुरू ठेवली..जून महिन्यात झालेल्या लेखी परीक्षेत विजयने उत्तीर्णता मिळवली. त्यानंतर ऑगस्टमध्ये झालेल्या ग्राउंड टेस्टमध्येही त्याने उत्कृष्ट कामगिरी करत बाजी मारली. नुकत्याच जाहीर झालेल्या मेरीट लिस्टमध्ये विजयचे नाव समोर येताच गावात व परिसरात त्याच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव सुरु झाला. नाकलगावसारख्या ग्रामीण भागातून उसतोड मजुराचा मुलगा अग्निवीर म्हणून निवड झाल्याची चर्चा सर्वत्र रंगत असून हा अभिमानाचा क्षण असल्याचे ग्रामस्थ सांगत आहेत..सहा महिन्यांनी होणार प्रत्यक्ष सेवेत दाखलग्रामीण परिस्थिती, मर्यादित साधने आणि आर्थिक अडचणी असूनही विजयने जिद्द, चिकाटी आणि मेहनत यांच्या बळावर मिळवलेले हे यश इतर मुलांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे. विजयने स्वतःच्या इच्छाशक्तीच्या जोरावर अग्निवीर जनरल ड्युटीचे स्वप्न सत्यात उतरवले असून सहा महिन्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर तो प्रत्यक्ष सेवेत दाखल होणार आहे..पोलिस खात्यात अथवा देशसेवेत नोकरी मिळावी, असे स्वप्न उराशी बाळगून लेखी परीक्षा व ग्राउंडची नियमित तयारी केली. याचाच परिणाम म्हणून अग्निवीर जनरल ड्युटीसाठी पात्र झालो. सहा महिन्यांच्या ट्रेनिंगनंतर मी जॉइन होणार आहे.– विजय पोटभरे.शेती किंवा इतर कुठलेही काम मिळत नसल्याने उसतोड करून कुटुंबाची उपजीविका भागविली. परंतु आता मुलाला नोकरी लागल्यानंतर कष्टाचे चीज झाल्याचे समाधान आहे. मुलगा देशसेवा करणार असल्याचा मोठा अभिमान वाटतो.- बाबासाहेब पोटभरे, विजयचे वडील, नाकलगाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.