Vijay Potbhare : स्वप्नपूर्तीची मोठी झेप! नाकलगावचा विजय झाला `अग्निवीर'

ऊसतोडीतून सैन्यदलापर्यंतचा विजय पोटभरे याचा संघर्षमय प्रवास; मेहनत, आणि चिकाटीचे फलित
सकाळ वृत्तसेवा
माजलगाव - तालुक्यातील नाकलगाव येथील उसतोड मजूर असलेल्या बाबासाहेब सुंदरराव पोटभरे यांचा मुलगा विजय पोटभरे याने अग्निवीर परीक्षेत उल्लेखनीय यश मिळवत ‘अग्निवीर जनरल ड्युटी’ या पदाला गवसणी घातली आहे. त्याच्या या यशाचे सर्व स्तरातून जोरदार कौतुक होत असून नाकलगाव परिसरात आनंदाचे व अभिमानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

indian army
Majalgaon
motivational story

