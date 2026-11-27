बीड - जिल्हा रुग्णालयात रुग्णांच्या नातेवाईकांशी चाललेली मावश्यांची मुजोरी, गैरवर्तन आणि चिरीमिरी घेण्याच्या तक्रारींना आळा घालण्यासाठी जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी २० ऑक्टोबर २०२६ रोजी रुग्णालयातील ५४ मावश्या आणि मामांच्या वॉर्ड अदलाबदलीचे आदेश दिले होते. नव्या वॉर्डमध्ये तात्काळ रुजू होण्याचे स्पष्ट निर्देश असतानाही, अनेक वर्षांपासून एकाच वॉर्डमध्ये ठाण मांडून आपला दरारा निर्माण केलेल्या काही मावश्यांना बदली होऊन महिना होत आला तरीही आपला जुना वॉर्ड सोडण्याचा मोह सुटत नसल्याचे विदारक चित्र समोर आले आहे..विशेषतः डिलिव्हरी वॉर्ड, सीझर वॉर्ड आणि एमटीपी वॉर्डमध्ये कार्यरत असलेल्या बदली झालेल्या मावश्या अद्यापही त्याच ठिकाणी कार्यरत असल्याचे बोलले जात आहे. या विभागांमध्ये प्रसूती व उपचारासाठी येणाऱ्या गोरगरीब रुग्णांच्या नातेवाईकांकडून चिरीमिरीची अपेक्षा ठेवणे आणि अरेरावीची भाषा वापरणे, अशा तक्रारी यापूर्वी वारंवार जिल्हा शल्यचिकित्सकांकडे पोहोचल्या होत्या. त्यावर कठोर उपाययोजना म्हणून सामुदायिक बदल्यांचा निर्णय घेण्यात आला होता..बदलीचा आदेश निघून जवळपास महिना उलटत आला असतानाही संबंधित मावश्या जुन्याच वॉर्डमध्ये कशा रेंगाळतात उपस्थित केला जात आहे. वर्षानुवर्षे एकाच वॉर्डमध्ये राहिल्याने तयार झालेली वॅक्यूम आणि सोयीस्कर यंत्रणा टिकवून ठेवण्यासाठीच हा खटाटोप सुरू असल्याची चर्चा रुग्णालय वर्तुळात आहे. आदेश केवळ कागदावरच राहणार की बदली झालेल्या सर्वच मावश्यांची तात्काळ नव्या वॉर्डात रवानगी करून रुग्णांची पिळवणूक थांबवली जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..मुकादमांच्या आडकाठीने कर्मचाऱ्यांची कोंडीघरगुती अडचणींमुळे इतरत्र वॉर्ड देण्याची मागणी करणाऱ्या एका कर्मचाऱ्याची जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी बदली केली. मात्र, वारंवार सांगूनही मुकादम नवीन वॉर्डमध्ये जाऊ देत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. काही मावश्या जुन्या जागेवरून हटत नसल्याचेही त्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले. या प्रकारामुळे आदेशांची अंमलबजावणी व वॉर्ड बदलीतील मनमानीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी दिलेल्या सूचना आणि आदेशांचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक आहे. मुकादमांना वारंवार सूचना देऊनही बदली झालेल्या मावश्या का बदलल्या गेल्या नाहीत, याची तातडीने माहिती घेतली जाईल. तसेच या संपूर्ण प्रकाराबाबतचा सविस्तर अहवाल जिल्हा शल्यचिकित्सकांना सादर केला जाईल.- डॉ. संजय राऊत, अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक बीड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.