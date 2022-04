चक्क बैलगाडीतून आलं वऱ्हाड, मग काय लग्न सोहळ्याची चर्चा होणारचं !

घनसावंगी (जि.जालना) : घनसावंगी (Ghansawangi) तालुक्यातील अव्वलगाव बुद्रुक येथे नुकताच एक विवाह सोहळा पार पडला. या आधुनिक युगात वऱ्हाड चक्क बैलगाडीतून आल्याने तालुक्यात हा विवाह सोहळा चर्चेचा विषय ठरला आहे. अव्वलगाव बुद्रुक येथे नुकताच १५ एप्रिल रोजी अंकुशराव पवार यांचे चिरंजीव नागनाथ पवार व कचरू निचळ यांची कन्या वर्षा निचळ यांचा विवाह सोहळा पार पडला. विवाह (Wedding) सोहळा म्हटले की प्रसिध्दी मिळवण्यासाठी कुणी आलिशान गाड्या तर कुणी हेलिकॉप्टरचा उपयोग करतात. (Groom And His Relatives Arrived Wedding Venue By Bullock Cart In Ghansawangi Of Jalna District)

लग्न समारंभासाठी वाहनाचा खर्च करणे व यंदा अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे अव्वलगाव बुद्रुक येथील अंकुशराव पवार यांनी आपल्या मुलाचा विवाह साध्या पद्धतीने करून जुन्या आठवणींना उजाळा देण्याचा प्रयत्न केला. यामध्ये वधूचे घर गावात तर वराचे घर शेतात आहे.

त्यामुळे तीन किलोमीटर अंतरावर असलेल्या विवाह सोहळ्यासाठी नवरदेवाचे वडील अंकुशराव पवार यांनी चक्क बैलगाडीतून वऱ्हाड आणल्याने तालुक्यात हा विवाह सोहळा चर्चेचा विषय ठरला आहे. बैलगाडीतून वऱ्हाड आल्याने अनेकांनी जुन्या आठवणींना उजाळा मिळाल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली.