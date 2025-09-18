Pratap Sarnaik: धाराशिवमध्ये उभारणार स्वराज्य ध्वजस्तंभ; पालकमंत्री सरनाईक, मनोज जरांगे यांच्या उपस्थितीत भूमिपूजन

धाराशिव : छत्रपती शिवाजी महाराज अन् स्वराज्य ध्वजस्तंभापेक्षा मोठे काय आहे. या ध्वजस्तंभामध्ये आपला स्वाभिमान पाहायचा, हा स्तंभ काय विचार देतोय ते बघायचे, असे प्रतिपादन मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी केले..शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकातील १५१ फूट उंच, ३० फूट लांब आणि २० फूट रुंदीच्या स्वराज्य ध्वजस्तंभाचे भूमिपूजन जरांगे पाटील यांच्या हस्ते बुधवारी (ता. १७) झाले. यावेळी पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांची प्रमुख उपस्थिती होती. .ते पुढे म्हणाले, की एखादा मंत्री समाजासाठी चांगले काम करणारा असेल, त्यामुळे त्यांना कोणी अडचणीत आणत असेल, तर समाजाने अशा मंत्र्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले पाहिजे. शहरात तातडीने जागा देऊन मराठा समाजातील मुला-मुलींसाठी वसतिगृह उभारावे, अशी मागणीही पाटील यांनी केली..छत्रपती शिवरायांवर प्रेम करणाऱ्या प्रत्येकासाठी हा ध्वज स्तंभ प्रेरणा देईल, असे सांगत पालकमंत्री सरनाईक यांनी मराठा समाजातील मुला-मुलींसाठी वसतिगृह उभारण्याचे आश्वासन दिले..Guardian Minister Chandrakant Patil: महायुतीचा महापौर होण्यासाठी परिश्रम घ्यावेत: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील; आगामी काळात जबाबदाऱ्या मिळतील.नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना आधार द्यादरम्यान, जरांगे पाटील यांनी अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत देण्याची मागणी केली. पावसामुळे शेतातील माती, जनावरे वाहून गेलीत. कांदा चाळी, घरात साठविलेला भुसार माल, धान्य, तेल-मीठ सगळे वाहून गेले आहे. पूर स्थितीने सगळा घेरा घातलाय. सोयाबीन पीक वाहून गेले. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर अविश्वास न दाखविता झालेले नुकसान ग्राह्य धरून तातडीने मदत द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.