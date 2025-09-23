मराठवाडा

Kej Crime : अखेर गटशिक्षणाधिकारी लक्ष्मण बेडसकर निलंबित; पोस्को अंतर्गत दाखल झाला होता गुन्हा

केज येथील गटशिक्षणाधिकारी लक्ष्मण बेडसकर हे कोणत्या ना कोणत्या कारणाने कायम वादग्रस्त ठरले आहेत.
laxman bedaskar

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
केज - एका अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग केल्याप्रकरणी गटशिक्षणाधिकारी लक्ष्मण बेडसकर यांना मंगळवारी (ता.२३) जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी निलंबित केल्याचे आदेश दिले आहेत.

crime
posco
suspension

