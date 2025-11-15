मराठवाडा

Latur Accident: भरधाव कारचा कहर! नायगावकडे जात असलेल्या दुचाकीस्वारांचा रात्री ९.३० वाजता जागीच मृत्यू, पोलिसांचा शोध सुरू

Road Accident: हडोळती येथील टोलनाक्याजवळ एका भरधाव कारने नायगावकडून लातूरकडे जात असलेल्या दुचाकीला जोराची धडक दिली. या अपघातात कोकलेगावचे माधव लोहगावे आणि संतोष चिंतले यांचा जागीच मृत्यू झाला.
Latur Accident

Latur Accident

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

हडोळती, (जि. लातूर) : हडोळती येथील टोलनाक्यापासून एक किलोमीटर अंतरावर नायगावकडून लातुरकडे जाणाऱ्या कारने कोकलेगाव (ता. नायगाव) कडे जाणाऱ्या दुचाकीला जोराची धडक दिल्याची घटना गुरुवारी रात्री ९.३० च्या दरम्यान घडली.

Loading content, please wait...
Latur
police
accident
road accident
Police Inquiry

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com