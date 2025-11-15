Latur Accident: भरधाव कारचा कहर! नायगावकडे जात असलेल्या दुचाकीस्वारांचा रात्री ९.३० वाजता जागीच मृत्यू, पोलिसांचा शोध सुरू

हडोळती, (जि. लातूर) : हडोळती येथील टोलनाक्यापासून एक किलोमीटर अंतरावर नायगावकडून लातुरकडे जाणाऱ्या कारने कोकलेगाव (ता. नायगाव) कडे जाणाऱ्या दुचाकीला जोराची धडक दिल्याची घटना गुरुवारी रात्री ९.३० च्या दरम्यान घडली..यात दुचाकीवरील दोन्ही युवकांचा जागीच मृत्यू झाला असून, माधव गुलाब लोहगावे (वय २४), संतोष संभाजी चिंतले (वय २०, दोघेही रा. कोकलेगाव ता. नायगाव) अशी मृतांची नावे आहेत..गुरुवारी रात्री (एमएच २६ सीई ११९३) ही कार नायगावहून लातूरकडे जात होती, तर दुचाकीस्वार पुण्याला कामाला असल्याने गावी कोकलेगावकडे जात होते. दरम्यान, हडोळतीपासून एक किलोमीटर अंतरावर जगळपूर कॉर्नरजवळ रात्री ९.३० च्या सुमारास भरधाव कारने दुचाकीला जोराची धडक देत फरफटत नेले..मात्र, ओढ्याच्या कठड्याला अडकून कार थांबली. यात दुचाकीवरील माधव लोहगावे, संतोष चिंतले यांचा जागीच मृत्यू झाला. कारचालक गाडी सोडून फरार झाला असून, घटनास्थळी पोलिसांन धाव घेत मृतदेह हडोळती येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात शवविच्छेदनासाठी दाखल केले..Pune Navale Bridge Accident : आणखी किती बळी घेणार, राष्ट्रीय महामार्ग प्रशासन गाढ झोपेत; अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करा .याप्रकरणी अहमदपूर पोलिस ठाण्यात कारचालकाविरूद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान, नुकत्याच झालेल्या पावसामुळे अनेक ठिकाणी रस्ता खचला आहे. त्याची थातूरमातूर डागडुजी करण्यात आली असून, रस्त्यावर अपघाताचे प्रमाण वाढले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.