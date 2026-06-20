Temple Dome Collapses : यशवाडीत हनुमान मंदीराचा घुमट कोसळला; पाच ते सहा भाविकांचा मृत्यू, २० ते २५ भाविक जखमी

मानवत जि. परभणी - तालुक्यातील यशवाडी येथील प्रसिद्ध हनुमान मंदिरासमोरील नव्याने उभारण्यात येणारा घुमट कोसळून शनिवारी (ता.२०) दुपारी तीनच्या सुमारास झालेल्या दुर्घटनेत अंदाजे पाच ते भाविक ठार झाल्याचा अंदाज असून ढिगाऱ्याखाली पंधरा ते वीस भाविक जखमी झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. .मानवत तालुक्यातील यशवाडी येथील हनुमान मंदिर पंचक्रोशीत प्रसिद्ध आहे. प्रत्येक शनिवारी येथे भाविकांची मोठ्या प्रमाणावर दर्शनासाठी गर्दी होते. या ठिकाणी गर्भगृहासमोरील नव्याने घुमट उभारण्याचे काम सरु होते. पिल्लर उभे करण्यात आल्यानंतर घुमट उभारण्यात आला होता. शनिवारी (ता. २०) रोजी दुपारच्या वेळेस भाविक दर्शन घेत होते. तसेच बाजूला अन्नदान सुरु होते..दरम्यान दुपारी तीनच्या सुमारास अचानक नवा घुमट कोसळला आणि त्याखालील भाविक दबले गेले. यात अंदाजे चार ते पाच भाविकांचा मृत्यू तर इतर भाविक १५ ते २० भाविक जखमी झाले. जखमींना आरपी हॉस्पिटल परभणी व ग्रामीण रुग्णालय मानवत येथे उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे..या घटनेचे वृत्त समजताच आमदार राजेश विटेकर, उपविभागीय अधिकारी संगीता चव्हाण, तहसीलदार पांडुरंग माचेवाड, सहायक पोलिस निरीक्षक दर्शन शिंदे यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. घटनास्थळी मदत व बचाव कार्य युद्धपातळीवर सुरु आहे. जखमी व मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता असून संपूर्ण ढिगारा उपसण्याचे काम सुरु आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.