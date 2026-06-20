मराठवाडा

Temple Dome Collapses : यशवाडीत हनुमान मंदीराचा घुमट कोसळला; पाच ते सहा भाविकांचा मृत्यू, २० ते २५ भाविक जखमी

यशवाडी येथील प्रसिद्ध हनुमान मंदिरासमोरील नव्याने उभारण्यात येणारा घुमट कोसळला. झालेल्या दुर्घटनेत अंदाजे पाच ते भाविक ठार झाल्याचा अंदाज.
Hanuman Temple Dome Collapses

Hanuman Temple Dome Collapses

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मानवत जि. परभणी - तालुक्यातील यशवाडी येथील प्रसिद्ध हनुमान मंदिरासमोरील नव्याने उभारण्यात येणारा घुमट कोसळून शनिवारी (ता.२०) दुपारी तीनच्या सुमारास झालेल्या दुर्घटनेत अंदाजे पाच ते भाविक ठार झाल्याचा अंदाज असून ढिगाऱ्याखाली पंधरा ते वीस भाविक जखमी झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे.

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