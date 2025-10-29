मराठवाडा

Georai Accident : दुचाकीच्या समोरासमोर झालेल्या अपघातात एकाचा मृत्यू

दुचाकीच्या समोरासमोर झालेल्या आपघातात एक जणाचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली.
गेवराई - दुचाकीच्या समोरासमोर झालेल्या आपघातात एक जणाचा मृत्यू झाल्याची घटना बीडमधील गेवराई-माजलगाव राज्य रस्त्यावरील राजुरी मळानजीक घडली असून, गोरख रतन कारके (वय-३५) रा. जातेगाव, ता. गेवराई, जि. बीड असे या आपघातात मृत झालेल्या युवकाचे नाव आहे.

