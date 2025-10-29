Georai Accident : दुचाकीच्या समोरासमोर झालेल्या अपघातात एकाचा मृत्यू

गेवराई - दुचाकीच्या समोरासमोर झालेल्या आपघातात एक जणाचा मृत्यू झाल्याची घटना बीडमधील गेवराई-माजलगाव राज्य रस्त्यावरील राजुरी मळानजीक घडली असून, गोरख रतन कारके (वय-३५) रा. जातेगाव, ता. गेवराई, जि. बीड असे या आपघातात मृत झालेल्या युवकाचे नाव आहे..गेवराई-माजलगाव राज्य रस्त्यावरून तलवाड्याकडून गाव जातेगावकडे परवा रात्री गोरख कारके हा युवक दुचाकीवरुन परत येत असताना राजुरी मळा येथे समोरुन येत असलेल्या दुचाकीने धडक दिल्याने गोरख हा रस्त्याच्या कडेला फेकला गेला..अपघाताची माहीती मिळताच गोरख यास तात्काळ गेवराई येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.मात्र, प्रकृती गंभीर असल्यामुळे डाॅक्टरांनी पुढील उपचारार्थ छत्रपती संभाजीनगर येथे हलविण्यास सांगीतले..परंतू येथे देखील सुधारणा होत नसल्याने काल बीड येथे आणले. अखेर रात्री गोरख कारके याचा मृत्यू झाला. मंगळवारी जातेगावात त्याच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. अत्यंत शांत स्वभावाचा गोरख कारके याच्या मृत्यूने हळहळ व्यक्त होत असून, त्याच्या पश्चात्य आई वडिल, पत्नी, तीन मुली, एक मुलगा असा परिवार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.