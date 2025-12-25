मराठवाडा

Mudkhed News : थरकाप उडवणारी घटना! आई-वडिलांचा घातपात; दोन्ही मुलांनीही संपविले जीवन

आई-वडिलांच्या घातपातानंतर दोन्हीही मुलांनी रेल्वेसमोर येऊन जीवन संपविल्याची हृदयद्रावक घटना घडली.
ramesh lakhe, radhabai lakhe, umesh lakhe and bajrang lakhe

सकाळ वृत्तसेवा
मुदखेड - तालुक्यातील जवळा मुरार येथील आई-वडिलांच्या घातपातानंतर दोन्हीही मुलांनी रेल्वेसमोर येऊन जीवन संपविल्याची हृदयद्रावक घटना गुरुवारी (ता. २५) घडली. या थरकाप उडविणाऱ्या घटनेने परिसरात शोककळा पसरली आहे.

रमेश होनाजी लखे (वय-४८), राधाबाई रमेश लखे (वय-४०), उमेश रमेश लखे (वय-२५) आणि बजरंग रमेश लखे (वय-२०) अशी घटनेतील मृत दांपत्य आणि त्यांच्या मुलांची नावे आहेत.

