Mudkhed News : थरकाप उडवणारी घटना! आई-वडिलांचा घातपात; दोन्ही मुलांनीही संपविले जीवन

मुदखेड - तालुक्यातील जवळा मुरार येथील आई-वडिलांच्या घातपातानंतर दोन्हीही मुलांनी रेल्वेसमोर येऊन जीवन संपविल्याची हृदयद्रावक घटना गुरुवारी (ता. २५) घडली. या थरकाप उडविणाऱ्या घटनेने परिसरात शोककळा पसरली आहे. रमेश होनाजी लखे (वय-४८), राधाबाई रमेश लखे (वय-४०), उमेश रमेश लखे (वय-२५) आणि बजरंग रमेश लखे (वय-२०) अशी घटनेतील मृत दांपत्य आणि त्यांच्या मुलांची नावे आहेत..अल्पभूधारक शेतकरी रमेश होनाजी लखे यांना दोन मुले होती. काही वर्षांपूर्वी त्यांच्यावर मोठी शस्त्रक्रिया करण्यात आली होती. यामुळे ते शारीरिक दृष्ट्या कमकुवत होते. आई राधाबाई रमेश लखे या धार्मिक संप्रदयातील असून, दैनंदिन दोन मंदिरातील स्वच्छता व पूजा अर्चना करीत असत. उमेश व बजरंग लखे शेती व्यवसायासोबत डेकोरेशनचा व्यवसायातून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवत होते..सातत्याने होणाऱ्या नापिकीमुळे अल्पभूधारक शेतकरी कुटुंब अस्थाव्यस्त, आर्थिक चिंतेत होते. उमेश लखे हा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा कार्यकर्ता असून, गावात सामाजिक कार्यात सतत त्यांनी पुढाकार घेत होता. सार्वजनिक जयंती महोत्सवात उस्फूर्त सहभागी होत असे.जवळा मुरार तालुका मुदखेड येथील अल्पभूधारक लखे शेतकरी कुटुंबासाठी बुधवारची रात्र वैऱ्याची ठरली असून, या रात्रीत संपूर्ण कुटुंबाने आपले जीवन संपविल्याने गाव सुन्न झाले. रमेश लखे व राधाबाई लखे या आई-वडिलांचा घरातच घातपात झाल्याची घटना घडली. यानंतर उमेश आणि बजरंग लके या दोघा भावांनी दुचाकीवरून रेल्वे पटरीवर जाऊन निजामबाद-पुणे रेल्वेखाली येऊन आत्महत्या केली..याची माहिती मिळताच पोलिस अधीक्षक अबिनाश कुमार, सहायक पोलिस अधीक्षक अर्चना पाटील, पोलिस उपाधीक्षक पथक घटनास्थळी पोहोचले. रमेश व राधाबाई लखे यांचे मृतदेह शवविच्छेदनासाठी बारड ग्रामीण रुग्णालयात आणण्यात आले. रेल्वे आत्महत्यातील उमेश लखे व बजरंग लखे यांचे मृतदेह मुदखेड ग्रामीण रुग्णालयात आणण्यात आले होते..नेमके कारण अस्पष्टया घटनेच्या तालुक्याला हादरा बसला असून, या घटनेचे नेमके कारण उलगडले नाही. एकाच कुटुंबातील चौघांनी एकाच रात्री एवढा मोठा घेतलेला घातकी निर्णयामागचे गूढ पोलिस तपासानंतरच उघड होणार आहे.राधाबाई रमेश लखे आज मंदिरात आले नसल्याने गावाला हुरहूर लागली होती. यानंतर संपूर्ण गावाने त्यांच्या घराकडे धाव घेतली. यावेळी घरात गेले असता दोघेही मृत अवस्थेत आढळून आले. या घटनेचा पुढील तपास सहायक पोलिस निरीक्षक दत्तात्रेय मंठाळे हे करीत आहेत..