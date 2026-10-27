Video: छ. संभाजी नगरमध्ये वृद्ध महिलेशी झटापट; ढकलून देत पेन्शनचे पैसे पळवले; चोरटा सीसीटीव्हीत कैद

Chhatrapati Sambhajinagar CCTV: माणुसकीपेक्षा मोठा कोणताही धर्म नसतो, असे म्हटलं जाते. मात्र, चोरट्यांना आणि लुटारूंना अशा भावना नसतात की काय? असा प्रश्न पडतो. सोशल मीडियावर सध्या एक धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये एका गरीब आणि वृद्ध महिलेचे पेन्शनचे पैसे हिसकावून पळून जाण्यासाठी एका चोरट्याने तिला भररस्त्यात जोरदार धक्का दिला. .सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड कराLink:https://www.esakal.com/get-app?utm_source=esakal_web&utm_medium=inline_callout&utm_campaign=app_download&utm_content=article_mid.या घटनेत वृद्ध आजी रस्त्यावर पडून जखमी झाली आणि रडत रडत आजूबाजूच्या लोकांकडे मदतीची याचना करत राहिली; मात्र चोरटा तिच्या हातातील चार हजार रुपयांची पेन्शन असलेली पिशवी हिसकावून तिथून फरार झाला. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या या व्हिडिओमध्ये संबंधित वृद्ध महिलेच्या हातात एक जुनी-फाटलेली पिशवी दिसत आहे..छत्रपती संभाजी नगर शहरातील हा संतापजनक प्रकार असल्याचे सांगण्यात येत असून, तिथल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यामध्ये हा संपूर्ण थरार स्पष्टपणे कैद झाला आहे. व्हिडीओमध्ये दिसतंय की, लाल रंगाचा टी-शर्ट घातलेला एक तरुण पाठीमागून चालत येतो आणि वृद्ध महिलेला अचानक धक्का देऊन तिच्या हातातील पिशवी ओढण्याचा प्रयत्न करतो..बाबा वेंगांनी सांगितलं होतं? नोव्हेंबरमध्ये 'या' ५ राशींचं नशीब चमकणार? पैसा, नोकरी अन् प्रेमात मोठे बदल.त्यावेळी आपल्या महिन्याभराच्या खर्चाचे पैसे वाचवण्यासाठी ती वृद्ध महिला स्वतःचा जीव धोक्यात घालून जिद्दीने प्रतिकार करते. या झटापटीत ती थेट रस्त्यावर आपटते, तरीही ती पिशवी सोडत नाही. शेवटी चोरटा त्या वृद्धेला अत्यंत जोराने खाली ढकलतो आणि पिशवी हिसकावून तिथून धूम ठोकतो..रस्त्यावर जखमी अवस्थेत पडलेली ती वृद्ध आजी रडत-ओरडत येणाऱ्या-जाणाऱ्यांकडे चोराला पकडण्यासाठी आणि मदतीसाठी आकांत करत राहिली, मात्र दुर्दैवाने कोणीही तिच्या मदतीला वेळेवर धावून आले नाही. मात्र त्यानंतर एका व्यक्तीने त्या चोरट्याला पकडून आणल्याचं दिसतंय. त्यामुळे त्या वृद्धेचे पेसे नक्कीच मिळाले असतील. हा व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर '@gharkekalesh' या अकाउंटवरून शेअर करण्यात आला आहे.