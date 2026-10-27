मराठवाडा

Video: छ. संभाजी नगरमध्ये वृद्ध महिलेशी झटापट; ढकलून देत पेन्शनचे पैसे पळवले; चोरटा सीसीटीव्हीत कैद

Robber Snatches Elderly Woman's Pension: या घटनेत वृद्ध आजी रस्त्यावर पडून जखमी झाली आणि रडत रडत आजूबाजूच्या लोकांकडे मदतीची याचना करत राहिली; मात्र चोरटा तिच्या हातातील चार हजार रुपयांची पेन्शन असलेली पिशवी हिसकावून तिथून फरार झाला.
CCTV viral

CCTV viral

esakal

संतोष कानडे
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Chhatrapati Sambhajinagar CCTV: माणुसकीपेक्षा मोठा कोणताही धर्म नसतो, असे म्हटलं जाते. मात्र, चोरट्यांना आणि लुटारूंना अशा भावना नसतात की काय? असा प्रश्न पडतो. सोशल मीडियावर सध्या एक धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये एका गरीब आणि वृद्ध महिलेचे पेन्शनचे पैसे हिसकावून पळून जाण्यासाठी एका चोरट्याने तिला भररस्त्यात जोरदार धक्का दिला.

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