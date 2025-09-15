मराठवाडा

Ambajogai Flood: ढगफुटीसदृश्य पावसानं शेतकऱ्यांचं होत्याचं नव्हतं; अंबाजोगाईत पावसाचा हाहाकार

Maharashtra Rains: अंबाजोगाई तालुक्यातील राक्षसवाडी आणि चिचखंडी भागात अतिवृष्टीमुळे पूर आला. पिकांसह जमीन वाहून गेली आणि गावांचा संपर्क तुटला.
अंबाजोगाई : तालुक्यात रविवारी (ता.१४) रात्री व सोमवारी पहाटे झालेल्या धो,धो पावसाने राक्षसवाडी, चिचखंडी भागातील नदीला पूर येऊन पाझर तलावही फुटला. जिवितहानी झाली नसली तरी, पिकांसह जमीनही खरडून गेली आहे. दरम्यान सकाळी तहसीलदारांसह विविध विभागाच्या पथकाने भेट देऊन पाहाणी केली.

