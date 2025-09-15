Ambajogai Flood: ढगफुटीसदृश्य पावसानं शेतकऱ्यांचं होत्याचं नव्हतं; अंबाजोगाईत पावसाचा हाहाकार

अंबाजोगाई : तालुक्यात रविवारी (ता.१४) रात्री व सोमवारी पहाटे झालेल्या धो,धो पावसाने राक्षसवाडी, चिचखंडी भागातील नदीला पूर येऊन पाझर तलावही फुटला. जिवितहानी झाली नसली तरी, पिकांसह जमीनही खरडून गेली आहे. दरम्यान सकाळी तहसीलदारांसह विविध विभागाच्या पथकाने भेट देऊन पाहाणी केली..रविवारी रात्री ढगफुटी सदृश्य पाऊस झाल्याचे लोक सांगत आहेत. राक्षसवाडी परिसरातून एक नदी वाहते, पुढे तो वाण नदीला मिळते, या गावच्या शिवारातील नदीला प्रथम महापूर आला. याचे कारण नदीच्या वर असलेला पाझर तलाव फुटल्यामुळे अचानक हा पूर आला..या पुराचे पाणी आजूबाजूच्या शेतात शिरले. हा सर्व डोंगरपट्टा असल्याने उताराचा भाग आहे. पाण्याच्या वेगाने परिसरातील कापूस, सोयाबीन, बाजरीची पिके वाहुन गेली. त्याबरोबरच मातीही वाहुन गेली. होत्याचे नव्हते झाले. जागेवर पिकेच काय ? मीही नसल्याने दगडगोटे शिल्लक राहिले आहेत..जिवित हानी टळलीरात्रीच्या वेळी हा पूर आल्यामुळे, कुठेही मनुष्यहानी व प्राणहानी झाल्याचे वृत्त नव्हते. पिकांचे मात्र आतोनात नुकसान झाले आहे. हा महापूर बघण्यासाठी गावच्या पुलावर ग्रामस्थांनी गर्दी केली होती..गावाचा संपर्क तुटलावाण नदी व राक्षसवाडीच्या नद्यांना पूर आल्यामुळे येल्डा, चिचखंडी, पठाण मांडवा यासह इतर सर्वच गावांचा संपर्क तुटला होता. इकडून तिकडे व तिकडून इकडे येता येत नव्हते. याच गावातून अंबाजोगाई शहरात दररोज दुध येत असतो. परंतू दुध घालणारे पशुपालक जिकडच्या तिकडे अडकल्याने आज अंबाजोगाईत दुधच आले नाही..Maharashtra Monsoon: मराठवाड्यातील ५८ प्रकल्पांत; ७५ टक्क्यांहून अधिक पाणीसाठा.महसूल विभागाची पहाणीया पुराची माहिती कळताच तहसीलदार विलास तरंगे यांच्यासह सहाय्यक पोलीस निरीक्षक, जलसंधारण विभागाचे अधिकारी यांच्या संयुक्त टीमने चिचखंडी व राक्षसवाडी येथे भेट दिली. यावेळी पुलावरून पाणी जाणे सुरू होते. रस्ते खचून गेले होते. पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. ग्राम महसूल अधिकारी व मंडळ अधिकारी यांना गावातच थांबावे, नागरिकांनी सतर्क राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे विलास तरंगे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.