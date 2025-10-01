मराठवाडा

MLA Rohit Pawar : सरकार झोपेत असेल तर... मग आम्ही गप्प बसणार नाही; शेतक-यांना न्याय मिळवून दिल्याशिवाय राहणार नाही

शेतक-यांच्या मदतीस सरकार झोपेत असेल तर मग... आम्ही बसणार नाहीत, असा इशारा आमदार रोहीत पवार यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिला.
भास्कर सोळंके
गेवराई - अतिवृष्टी आणि पूरपरिस्थितीने हताश झालेल्या शेतक-यांच्या मदतीस सरकार झोपेत असेल तर मग...आम्ही बसणार नाहीत असा इशारा आमदार रोहीत पवार यांनी आज गेवराईत प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिला.

