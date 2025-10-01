Heavy Rain: आठ दिवसांपासून सोयाबीन पाण्यात; शेतकऱ्यांचे अर्थचक्र कोलमडले, तेरणेच्या पाण्यामुळे निघाले दिवाळे

मदनसुरी : अतिवृष्टी आणि तेरणेच्या पाण्यामुळे शेतात सोयाबीनचं पीक दहा फूट पाण्यात बुडालं आहे. कर्ज घेऊन, बियाणे, खतं, औषधं वापरून केलेली मेहनत आणि गुंतवणूक फसली आहे..आता मुलांचे शिक्षण, लेकीबाळीचे लग्न कसे करावे हा प्रश्न आहे. आता शेतातही जाण्याची इच्छा होत नाही कारण सगळीकडेच पाणी आहे. त्यामुळे पुढील दिवस कसे काढावेत अशी खंत सांगवी येथील शेतकरी माधव सरतापे यांनी व्यक्त केली. सगळीच मदार सरकारवर आहे. त्यांनी मदत केली तरच शेतकरी पुन्हा उभा राहिली अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली..माधव सरतापे यांची एकूण आठ एकर जमीन असून. त्यापैकी नदीकाठी ५ एकर जमीन आहे. यावर्षी चांगला पाऊस झाला म्हणून मृग नक्षत्रात पेरणी केली. पीकही जोमात आलं. उत्पादन चांगलं निघेल वाटत होतं. गेल्या काही दिवसांपासून मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी होत असल्याने निम्न तेरणा धरणांतून मोठा विसर्ग होत आहे. .आठ दिवस झाले पिकांच्या वर पाणी आहे. पेरणी, जमीनीची मशागत, फवारणी यासाठी केलेला खर्च आणि खरिपाच्या पिकाची तर माती झाली आहे. त्यातून अजून काही कमी होत की काय दुष्काळात तेरावा असल्या सारखं वीज पडून दोन बैल जागीच दगावला. त्यात दीड लाखाचे नुकसान झाले. पेरणीसाठी बैल पण नाही आणि खरिपात केलेलं कर्ज कशाने फेडावे, रब्बीची पेरणी कशाने करावी हा मोठा प्रश्न मला पडला असल्याची खंत सरतापे यांनी व्यक्त केली. अशाच पद्धतीने हजारो शेतकऱ्यांची व्यथा असून, याकडे प्रशासनाने लक्ष देण्याची मागणी होत आहे..गेल्या काही दिवसांपासून मदनसुरीसह मंडळात मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी होत असल्याने आणि निम्न तेरणा धरणाचे पाणी शेतीत घुसल्याने नदी काठच्या शेतातील पिके मातीत गेली आहेत. आठ दिवस झाले कुठं पाच तर कुठे दहा फूट पाणी पिकावर आहे. जवळपास आठ हजार हेक्टरवरील पिकांची नासाडी झाली आहे..Heavy Rain : शेतकऱ्यांच्या हातून खरीप पीक गेले, मोठे आर्थिक नुकसान, पंचनामे कधी, शेतकऱ्यांचा संतप्त सवाल.या मंडळातील सांगवी, रामतीर्थ, धानोरा, कोकळगाव, जेवरी, लिंबाळा, येलमवाडी, कामलेवाडी, सरवडी, नदी हत्तरगा ही तेरणा नदी काठी असल्याने नदीच्या पाण्याने खरिपाच्या पिकांचे नुकसान अधिक झाले आहे. गेली आठ दिवस सतत पाणी पात्राबाहेर त्यामुळे एकही रुपयाचे देखील उत्पादन शेतीतून निघणार नाही. त्यामुळे तोंडावर आलेला दिवाळीचा सण कसा साजरा करायचा हा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे..मूलभूत गरजा कशा भागवायच्या?शेतकऱ्यांचे वार्षिक अर्थचक्र हे पूर्णपणे शेतीच्या उत्पादनावर आहे. सोयाबीन, उडीद, मूग आणि तूर हे शेतकरी वर्गासाठी पैसे मिळवून देणारी पिके आहेत. तेच पिके यावर्षी अतिवृष्टी होत असल्याने हातची गेली आहेत. त्यामुळे वार्षिक अर्थचक्र पूर्णपणे बिघडले आहे. आता वर्षभर अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, दवाखाना या मूलभूत गरजा कशा भागवाव्या हा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर आहे..Shirurkasar Flood: संसारच गेला वाहून… आता खायचे तरी काय? शिरूरकासार तालुक्यातील शेतकऱ्यांची जीवघेणी व्यथा, पीठही मिळणे झालेय कठीण.घर कसे भागवावेरामतीर्थ येथील शेतकरी दीपक पाटील म्हणाले, की उन्हाळी मेहनत, पेरणी, फवारणी, कोळपणी, खुरपणी यासाठी नव्वद हजार रुपये खर्च केला आहे. नदीकाठाचे सात एकर सोयाबीन आठ दिवस झाले पाण्यात आहे. वर्षभर घर कसे भागवावे, मुलांचे शिक्षण कसे करावे हा मोठा प्रश्न आहे. धानोरा येथील शेतकरी विकास जाधव म्हणाले, की एकूण दहा एकर जमीन आहे. पेरणीसाठी एक लाख रुपये खर्च केला. सध्या पिकात दहा फूट पाणी आहे. शासन हेक्टरी आठ हजार पाचशे रुपये मदत देत आहे. शंभर टक्के नुकसान धरले तर एकरी ३४०० रुपये मिळतात. एकरी खर्च दहा हजार मदत ३४०० देतंय तर वर्षभर खायचं काय आणि कर्ज काढून शेतीत खर्च केलेले फेडायचं कशाने..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.