Georai News: दोन हजारांहून अधिक कुटुंबीयांचे स्थलांतर; वर्षभर काय करायचे? पूरग्रस्त शेतकऱ्यांनी मांडली व्यथा

गेवराई : या आठवड्यात गेवराई तालुक्यात झालेल्या मुसळधार पावसाने खरिपाच्या पिकांचे मोठे नुकसान केले आहे. गोदावरी नदीकाठावरील शेतजमिनी अक्षरशः खरडून गेल्या आहेत. त्यातच महापुराने सर्व काही हिसकावून घेतले असून, अहो साहेब, आता आम्ही वर्षभर काय करायचे? अशी व्यथा पूरग्रस्त शेतकऱ्यांनी प्रशासनासमोर मांडली..मागील रविवारी आणि सोमवारी झालेल्या मुसळधार पावसामुळे गेवराई तालुक्यातील जवळपास ८० हेक्टर कपाशीच्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. कापणीला आलेले सोयाबीन काळेठिक्क पडले असून, कपाशीच्या शेतात पाणी साचल्यामुळे दोड्या सडल्या आहेत. गोदावरी आणि सिंदफणा नदीच्या काठावरील शेतजमिनी खरडून गेल्याने उभी पिके आडवी झाली आहेत..रविवारी जायकवाडी धरणातून गोदावरी नदीपात्रात पाणी विसर्ग सुरू झाला. रात्री साडेदहा वाजता जवळपास तीन लाख १६ हजार क्युसेक पाण्याचा विसर्ग गोदावरी नदीत करण्यात आला. सोमवारी सकाळी गेवराईच्या सरहद्दीवर असलेल्या शहागड पुलाजवळ पाणी धडकले..गुळज, सावळेश्वर, राक्षसभुवन, पांचाळेश्वर या गावांमध्ये पाणी शिरले. प्रशासनाने रविवारी संभाव्य पूरपरिस्थिती लक्षात घेऊन गोदावरी काठावरील नागरिकांचे सुरक्षित स्थळी स्थलांतर केले. सध्या जायकवाडी धरणातून पाणी विसर्गात घट झाली असून प्रशासनाकडून सतर्कतेच्या सूचना दिल्या आहेत..Godavari Flood: जायकवाडी धरणातून सव्वा दोन लाखांहून अधिक क्युसेक पाणी विसर्ग; गेवराईतील ४४ गावांमध्ये महापूराचा अलर्ट.काही जण नातेवाईकांकडेतालुक्यातील गोदामाय कोपल्याने नदीकाठावरील ३२ गावातील २ हजार ३०४ कुटुंबीयांचे स्थलांतर करण्यात आले आहे. त्यापैकी ८०० ते ९०० नागरिकांना जिल्हा परिषद आणि माध्यमिक शाळांमध्ये ठेवण्यात आले आहे. उर्वरित लोक आपल्या नातेवाइकांकडे आश्रय घेण्यासाठी गेले आहेत. नायब तहसीलदार संजय सोनवणे यांनी पूरग्रस्तांची शाळांमध्ये जेवण आणि आरोग्यसेवेची पूर्ण व्यवस्था करण्यात आल्याचे सांगितले..