Marathwada Heavy Rain: मराठवाड्यात पावसाचा धुमाकूळ; काही भागांत तर ढगफुटीसदृश पाऊस झाल्याने घरे, शाळा, मंदिरांत पाणी

Heavy Rain: मराठवाड्यात मुसळधार पावसामुळे नद्या-नाले तुडुंब भरले असून अनेक गावांचा संपर्क तुटला आहे. जायकवाडी धरणातून विसर्ग वाढविल्याने गोदावरी नदीकाठावरील गावांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्याच्या काही भागांत शनिवारी (ता. १३) रात्री व रविवारी (ता. १४) मुसळधार पाऊस झाला. काही भागांत तर ढगफुटीसदृश पाऊस झाल्याने दाणादाण उडाली. घरे, शाळा, मंदिरांत पाणी शिरले. पाऊस व काही धरणांतून होत असलेल्या विसर्गामुळे नद्यांना पूर आला असून काही मार्ग बंद पडले.

