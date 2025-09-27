मराठवाडा

Marathwada Rain: नांदेड, बीड, धाराशिवमध्ये पाऊस; रस्ते पाण्याखाली, ऑरेंज अलर्ट लागू

Marathwada Rain Update: मराठवाड्यात गेल्या आठवड्यात झालेल्या अतिवृष्टीनंतर काही भागांत अजूनही पूरस्थिती कायम आहे. दरम्यान, दोन-तीन दिवसांच्या खंडानंतर काही भागांत शुक्रवारी (ता. २६) पाऊस झाला.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
नांदेड : मराठवाड्यात गेल्या आठवड्यात झालेल्या अतिवृष्टीनंतर काही भागांत अजूनही पूरस्थिती कायम आहे. दरम्यान, दोन-तीन दिवसांच्या खंडानंतर काही भागांत शुक्रवारी (ता. २६) पाऊस झाला. नांदेड शहरात सकाळपासून रिमझिम सुरू असलेल्या पावसाने सायंकाळी काही काळासाठी जोर धरला. पावसामुळे रस्त्यांवर पाणी साचले.

