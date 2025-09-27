Marathwada Rain: नांदेड, बीड, धाराशिवमध्ये पाऊस; रस्ते पाण्याखाली, ऑरेंज अलर्ट लागू

नांदेड : मराठवाड्यात गेल्या आठवड्यात झालेल्या अतिवृष्टीनंतर काही भागांत अजूनही पूरस्थिती कायम आहे. दरम्यान, दोन-तीन दिवसांच्या खंडानंतर काही भागांत शुक्रवारी (ता. २६) पाऊस झाला. नांदेड शहरात सकाळपासून रिमझिम सुरू असलेल्या पावसाने सायंकाळी काही काळासाठी जोर धरला. पावसामुळे रस्त्यांवर पाणी साचले..अतिवृष्टी, पूरस्थितीने नांदेड जिल्हाही चर्चेत आहे. विष्णुपुरी धरणाच्या १६ दरवाजांतून एक लाख क्युसेकने पाण्याचा विसर्ग सुरू असल्याने गोदावरी नदीला पूर कायम आहे. नदीकाठच्या काही भागांना या पुराचा वेढा आहे. जिल्ह्यात शनिवारी (ता. २७) पावसाचा ऑरेंज अलर्ट जाहीर झाला आहे. प्रशासन पावसाच्या स्थितीवर लक्ष ठेवून आहे. धाराशिव जिल्ह्याच्या काही भागांमध्ये काल रात्री, तर आज पहाटे अनेक भागांत पावसाने हजेरी लावली. तुळजापूर तालुक्यातील सलगरा (दिवटी) महसूल मंडळात अतिवृष्टी झाली. या मंडळात १३७.५ मिलिमीटर पाऊस झाला..Nanded Flood: गोदावरीने गाठली धोका पातळी; नांदेडमध्ये अनेक वस्त्यांत पाणी, २४७ जणांचे स्थलांतर.वाहून गेलेल्याचा मृतदेह आढळलाभूम ः पुराच्या पाण्यात मंगळवारी (ता.२३) वाहून गेलेल्या देवळालीच्या तरुणाचा मृतदेह चार दिवसांनंतर ३२ किलोमीटर अंतरावरील आसू येथे आढळला. मृताचे नाव गणेश तांबे (रा. देवळाली, ता. भूम) असे आहे. आसू येथील समाधान मासा हे शुक्रवारी (ता. २६) शेतात गेले असता त्यांना नदीकाठी एक मृतदेह दिसून आला. त्यांनी तत्काळ माहिती देताच गावातील एक महिलेने ही बाब गणेशचे मामा बाबासाहेब ढगे यांना कळवली. ढगे यांनी तत्काळ सरपंच विशाल ढगे व फिरोज खान यांच्याशी संपर्क साधत रुग्णवाहिकेसह घटनास्थळी धाव घेतली..बीड जिल्ह्यात पुन्हा सरीबीड जिल्ह्यात १४ ते १६ व २० ते २३ सप्टेंबर दोन वेळा अतिवृष्टी आणि महापूर आला. मंगळवारपासून (ता. २३) पावसाने उघडीप दिली होती. काल मध्यरात्री उशिरा व आज दिवसभर मध्यम स्वरूपाचा (५.४ मिमी) पाऊस झाला. जिल्ह्यात आतापर्यंत ७६४.६ मिमी (१४०.३ टक्के) पाऊस झाला. जिल्ह्याची वार्षिक सरासरी ५६६.१ मिमी आहे. दरम्यान, माजलगाव, केज तालुक्यांतील सहाशेवर शेतकरी अजूनही सुरक्षितस्थळी स्थलांतरित आहेत. ‘एनडीआरएफ’ व सैन्य दलाचे पथक जिल्ह्यात थांबून आहे. अतिवृष्टीने आतापर्यंत साडेसहा लाख हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले आहे..Marathwada Floods: नद्या कोपल्या, गावांना वेढा! मराठवाड्याच्या काही भागांत मुसळधार, अनेकांचा बचाव.निम्न तेरणा प्रकल्पाचे आठ दरवाजे १० सेंटिमीटरने उघडलेछत्रपती संभाजीनगर राज्यभरात पूरपरिस्थिती वाढलेली आहे. अशातच धरणांत पाण्याची आवक कमी-अधिक प्रमाणात होत आहे. लातूर जिल्ह्यातील माकणी धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात पाण्याची आवक वाढल्याने शुक्रवारी (ता.२६) रात्री पावणे नऊला निम्न तेरणा प्रकल्पाचे आठ दरवाजे १० सेंटीमीटरने उघडण्यात आले. तेरणा नदीपात्रात विसर्ग वाढ करण्यात आला असून सद्यस्थितीत एकूण १२ वक्रद्वारे २० सेंटीमीटरने चालू असून एकूण आठ हजार ३९२ क्यूसेक इतका विसर्ग नदीपात्रात सुरू असल्याची माहिती जलसंपदा विभागातर्फे देण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.