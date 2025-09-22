मराठवाडा

Jalna Rain: सुखापुरीत मुसळधार पावसाचा हाहाकार; संगमेश्वर नदीला पूर, घरांमध्ये पाणी शिरले आणि नागरिक भयभीत

Heavy Rain Causes Floods in SukhaPuri: गेल्या दोन दिवसांपासून कोसळणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे सुखापुरी आणि परिसरातील जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे. आकाशातून कोसळणाऱ्या अविरत पावसाने संगमेश्वर नदीला पूर आला असून नदीकाठच्या वस्त्यांमध्ये पाणी शिरले आहे.
Jalna Rain

Jalna Rain

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अशोक चांगले

सुखापुरी ( बातमीदार ): गेल्या दोन दिवसांपासून कोसळणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे सुखापुरी आणि परिसरातील जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे.

Loading content, please wait...
Jalna
rain
water
Monsoon
Crop Damage

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com