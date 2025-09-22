Jalna Rain: सुखापुरीत मुसळधार पावसाचा हाहाकार; संगमेश्वर नदीला पूर, घरांमध्ये पाणी शिरले आणि नागरिक भयभीत

अशोक चांगले सुखापुरी ( बातमीदार ): गेल्या दोन दिवसांपासून कोसळणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे सुखापुरी आणि परिसरातील जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे. .आकाशातून कोसळणाऱ्या अविरत पावसाने संगमेश्वर नदीला पूर आला असून नदीकाठच्या वस्त्यांमध्ये पाणी शिरले आहे. यामुळे नागरिकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले असून ग्रामस्थ भयभीत अवस्थेत रात्र जागून काढत आहेत..गावांमध्ये नदीच्या काठावर पाणी घुसले आहे. अनेक घरांमध्ये कंबरभर पाणी साचल्याने धान्यसाठा, घरगुती वस्तू, इलेक्ट्रॉनिक साहित्य, कपडे, शालेय साहित्य यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. अचानक आलेल्या पुरामुळे काही कुटुंबांना घराबाहेर पडावे लागले असून मंदिर, शाळा आणि ग्रामपंचायत कार्यालय येथे तात्पुरती निवारा व्यवस्था करण्यात आली आहे..शेतकऱ्यांची मोठी हानीपूराच्या पाण्यात शेतजमिनीही जलमय झाल्या आहेत. ऊस, कापूस, सोयाबीन, मका, भाजीपाला आदी पिकांचे नुकसान झाले असून शेतकऱ्यांचे लाखो रुपयांचे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे. आधीच खर्च करून उभी केलेली पिके पाण्यात गेल्याने शेतकरी हतबल झाले आहे वाहतुकीचा खोळंबा.सुखापुरी-जालना, सुखापुरी-अंबड या मार्गांवर पाणी आल्याने वाहतूक ठप्प झाली आहे. बससेवा बंद करण्यात आली असून गावांमधील रस्त्यांवरही पाणी आणि चिखलामुळे वाहनांची ये-जा थांबली आहे. असल्याने नागरिकांना सुरक्षिततेसाठी घराबाहेर न पडण्याचे ग्रामपंचायत आव्हान केले आहे..नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरणरात्रीच्या वेळी सतत वाढणारे पाणी पाहून नागरिक घाबरले असून अनेकांनी घराच्या छतावर जाऊन आश्रय घेतला. लहान मुले, महिलांचा मोठा त्रास झाला आहे. अनेकांना वीजपुरवठा खंडित झाल्यामुळे अंधारात रात्र काढावी लागत आहे..Uttarakhand Rain: उत्तराखंडमध्ये निसर्गाचा पुन्हा प्रकोप; पाच जणांचा मृत्यू, भूस्खलनामुळे तीस ते चाळीस कुटुंब ढिगाऱ्याखाली.ग्रामस्थांनी शासनाकडे तातडीने आर्थिक मदत, पुनर्वसन व नुकसानभरपाई देण्याची मागणी केली आहे. पुढील 24 तास पावसाचा जोर कायम राहण्याचा हवामान खात्याचा इशारा असल्याने परिस्थिती आणखी गंभीर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.