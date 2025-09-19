Heavy Rain: रेणा नदीने बदलला प्रवाह ! चिकलठाणा येथे पूल ब्लॉक झाल्याने शेतीचे नुकसान

लातूर : गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने पाऊस पडत आहे. त्यामुळे मोठे धरण, मध्यम प्रकल्पातून पाणी नदीच्या पात्रात सोडून देण्यात येत आहे. ओढे, नाल्यांचे पाणी देखील नदीच्या पात्रात येत आहे. .त्यामुळे मांजरा असेल किंवा रेणा नदीला पूरस्थिती झाली आहे. त्याचाच परिणाम चिकलठाणा (ता. लातूर) येथे रेणा नदीला पूर आला. येथे असलेला नदीवरील पूल ब्लॉक झाला आणि नदीने आपला प्रवाह बदलला. पुलाच्या शेजारी असलेली शेतजमीन खालच्या बाजूने तीस ते चाळीस फूट खरडत नेली. यात शेतीचे नुकसान झाले आहे..Sangrampur News : सातपुड्यातील वान धरण भरले! शेतमाल शेतातच सडण्याच्या मार्गावर, आजारी रुग्णाचे हाल; मोमिनाबाद गावाचा संपर्क तुटला.जिल्ह्यात सातत्याने पाऊस पडत आहे. अनेक ठिकाणी अतिवृष्टी झाली आहे. याचा परिणाम रेणा मध्यम प्रकल्प शंभर टक्के भरला आहे. या प्रकल्पाच्या पाणलोट क्षेत्रातही मोठा पाऊस झाला आहे. प्रकल्पातून पाण्याचा रेणा नदीत विसर्ग करण्यात आला. तसेच, ओढे, नाल्यांतून देखील मोठ्या प्रमाणात पाणी नदीच्या पात्रात येत आहे. .त्यामुळे या नदीला पूर आला आहे. ही नदी चिकलठाणा येथून पुढे जाते. या ठिकाणी चिकलठाणा ते बामणीला जाण्यासाठी नदीवर एक पूल बांधण्यात आला आहे. तेथे लहान बंधाराही आहे. नदीच्या पाण्यात वाहत आलेले अनेक झाडेझुडपे या बंधाऱ्यात अडकली आहेत. त्याचा परिणाम हा पूल व बंधारा एक प्रकारे ब्लॉक झाला. त्यात नदीच्या पाण्याचा प्रवाह अधिक राहिला. यातून नदीने आपला प्रवाह बदलला. पुलाजवळील असलेल्या दोनही बाजूच्या शेतजमिनी खालच्या बाजूने ३० ते चाळीस फूट खोल खरडत नेली आहे. त्यामुळे शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे..चिकलठाणा, बामणी रस्ता झाला बंदया पुलावरून चिकलठाणा तसेच बामणी व इतर गावचे ग्रामस्थ ये-जा करतात. तसेच, चिकलठाण्याचा २५ ते ३० शेतकऱ्यांची जमीन देखील पुलाच्या दुसऱ्या बाजूला आहे. हा पूलच आता रहदारीसाठी बंद झाला आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांना तसेच शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे..नदीने प्रवाह बदलल्याने आमची २५ गुंठ्यांपेक्षा जास्त जमीन खचून माती वाहून गेली आहे. यात सौरऊर्जा पाण्याचा बोअर, केळीची वीसपेक्षा अधिक फळझाडे, पेरूची पंधरा झाडे, नारळाची दहा झाडे, ७.५ एचपीचे दोन पंप, पाच एचपीचा एक पंप, स्प्रिंकलरचे दोन सेट, स्टार्टर दोन, दोन विद्युत खांब नदीच्या पात्रात वाहून केले आहेत. इतर शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. पुलाजवळ जमीन खचल्याने मार्ग बंद झाला आहे. प्रशासनाने याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.— चंद्रकांत भरबडे, शेतकरी, चिकलठाणा,.Pali News : पाली-अंबा नदी पुल जोड रस्त्याच्या सखल भागात पाणी भरल्याने वाकण-पाली-खोपोली राज्य महामार्गावरील वाहतूक बंद.मुसळधार पावसामुळे चिकलठाणा, बामणी शिवारास जोडणाऱ्या रेणा नदीला पूर आला. पुराच्या वाहत्या पाण्यात मोठी झाडे वाहून आली व ती पुलास अडकल्याने नदीचा पाण्याचा प्रवाह बदलला. पुलाच्या दोन्ही बाजूची अंदाजे एक एकर जमीन तीस ते चाळीस फूट खोल खरडून गेली आहे. शासनाने किमान रेणा नदीच्या पुलाच्या दोन्ही बाजूंना भराव टाकून वाहतूक सुरू करावी.— त्र्यंबक स्वामी, ग्रामस्थ, चिकलठाणा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.