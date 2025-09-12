मराठवाडा

Hingoli News : ओढ्याला आलेल्या पुरातून वसमत तालुक्यातील गुंडा येथील दोन महिला गेल्या वाहून

वसमत तालुक्यातील गुंडा येथे ओढ्याला आलेल्या पुरात शेतातून परतणाऱ्या दोन शेतकरी महिला वाहून गेल्याची घटना शुक्रवार ता. १२ रोजी घडली.
हिंगोली - वसमत तालुक्यातील गुंडा येथे ओढ्याला आलेल्या पुरात शेतातून परतणाऱ्या दोन शेतकरी महिला वाहून गेल्याची घटना शुक्रवार ता. १२ रोजी सायंकाळी घडली.

